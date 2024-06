Ce este Ordinul Suveran de Malta, statul fără teritoriu. ”Am cucerit Rodos şi ne-am mutat acolo”. Ambasadorul Musneci: În 1530, Suleyman Magnificul ne-a dat afară

"Este un stat atipic, adică fără teritoriu, pentru că, în 1798, de fapt, a fost dat afară din Malta de Napoleon. După o peregrinare de câteva zeci de ani, ne-am plasat la Roma, la vremea respectivă, în 1834, în teritoriul statului pontifical. Dar am reţinut suveranitatea statală pe care am câştigat-o, de fapt, în 1113, că ordinul a fost înfiinţat în 1048, acum aproape 1000 de ani, în Ierusalim. Ideea a fost așa... Un grup de oameni de afaceri, aşa cum se întâmplă de multe ori, a construit un spital în Ierusalim pentru a sprijini pelegrinii care se duceau în Țara Sfântă.

"Din 1300 până la 1530, am guvernat Rodos"

După, au realizat că aceştia aveau nevoie să fie protejaţi, că situaţia a fost volatilă la vremea respectivă - din păcate chiar şi acum - şi atunci au înfiinţat, de fapt, un serviciu de pază, dacă doriţi. Serviciul s-a dezvoltat într-o armată şi o flotă militară care a participat la cruciade cu templierii, teutonii. Au fost cavalerii de Ierusalim, nu de Malta. Malta a venit mult mai târziu. Am participat la cruciade şi am cucerit Rodos şi ne-am mutat acolo. Din 1300 până la 1530, am guvernat Rodos. Numele s-a dezvoltat - Ordinul Suveran Militar şi Ospitalier de Ierusalim şi de Rodos.

"Malta trebuie să se întoarcă la Ordinul de Malta, dar probabil că englezilor le-a plăcut clima de acolo"

În 1530, Suleyman Magnificul ne-a dat afară, a cucerit Rodos. După un pelerinaj de câteva zeci de ani, am primit din partea conducătorului Maltei un teritoriu unde să ne putem stabili, cu două condiţii - să folosească flota şi armata Ordinului împotriva otomanilor şi piraţilor din zona respectivă şi să avem o postură neutră în cazul unor conflicte între ţările creştine. Acesta a fost motivul pentru care, când Napoleon a venit în Malta, în 1780, noi nu l-am combătut. Atunci, am plecat din Malta. În 1801 - 1802, britanicii au cucerit Malta. Tratatul de la Paris spunea că Malta trebuie să se întoarcă la Ordinul de Malta, dar probabil că englezilor le-a plăcut clima de acolo (n.r. râde) și nu am primit-o înapoi. Din 1830, am rămas ca un stat atipic", a spus E.S. Roberto Musneci, la DCNews TV.

