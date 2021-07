Ce a rămas după 'scandalul Caracal'. Familii devastate, polițiști și procurori în funcție și un scenariu 'greu de crezut'

Sâmbătă, 24 iulie, s-au împlinit doi ani de la dispariția Alexandrei Măceșanu. Duminică, doi ani de la apelurile ei la 112. N-am lucrat în weekend, dar m-am trezit, în ambele zile, cu gândul la tot ce înseamnă 'cazul Caracal'. Înainte de toate, vreau să-ți povestesc cum s-a simțit primul an pentru mine.

Prin ochii mei, 'cazul Caracal' a debutat cu citirea unui articol în care se vorbea despre cum două fete au dispărut după ce au fost luate 'la ocazie'. Mi s-a părut interesantă legătura. Puțin timp mai târziu, nu mai era doar atât. La începuturile 'cazului Caracal', s-a produs un declic la mine-n minte, la mine-n suflet. Cazurile de dispariție, de omor, erau 'specialitatea' mea în redacție dintr-o pasiune mai veche. Dar atunci, niciun alt caz nu mai era, pentru mine, la fel de important. Mi-am concentrat atenția doar pe 'cazul Caracal'. Nu pentru 'senzaționalul' situației, ci pentru că, pur și simplu, așa simțeam. Fie că eram la muncă, acasă sau în concediu, în metrou, la cumpărături... nu conta. Căutam. Încercam. Vorbeam. Citeam. Voiam să înțeleg. Voiam să scriu tot. Să ajut cumva.

Am ajuns așa să citesc rechizitoriul DIICOT în dosarul Caracal, care are vreo 400 de pagini, de trei ori. De ce? Pentru cele menționate mai sus. Am depistat greșeli, contradicții, uneori am plâns, alteori am simțit că vreau să sparg laptopul. Acum gândește-te, raportat la cum am simțit eu, o persoană care nu avea vreo legătură cu victimele sau cu inculpatul, la părinții Luizei Melencu și Alexandrei Măceșanu. Totodată, și la părinții altor fete dispărute, care poate au crezut că și fiicele lor au avut aceeași soartă. Știam să-ți zic tot ce se întâmplă, la zi, la oră, în cazul ăsta. Ajunsesem să spun totul ca pe o poezie.

Ca simplă tânără, am înțeles atunci mai mult. Am început să critic modul în care tabloidele promovează 'bombele sexy', cum agresorii sexuali scapă cu puțin decât, cred eu, ar trebui, felul în care fetele se lasă păcălite de ceva ireal și devin superficiale sau la cum familiile modeste nu-și pot proteja copiii. Crezi că n-avea legătură cu cazul? Când începi să te gândești la siguranța fetelor și a femeilor, la viețile și fericirea lor, în general, crede-mă că are.

Ce a rămas după 'scandalul Caracal'?

Dacă te-am făcut să-ți ridici măcar un semn de întrebare, atunci putem trece mai departe. Ce a rămas după 'scandalul Caracal'? Cei mai mulți dintre polițiștii și procurorii care au eșuat încă lucrează în sistem. Presa își amintește de Caracal doar când se întâmplă ceva prin zona respectivă sau când apare un caz similar. Gheorghe Dincă așteaptă după gratii și încearcă 'răsturnări de situație' de la un termen de judecată la altul.

Famiile celor două fete nu se pot însă împăca cu 'scenariul', spun aceştia, pe care procurorii DIICOT, cei care l-au trimis pe Gheorghe Dincă în judecată, l-au scris în rechizitoriul din dosarul aflat pe rolul Tribunalului Olt. Ei cred în continuare că Alexandra şi Luiza ar putea fi în viaţă şi că au căzut pradă unor reţele de trafic de carne vie. Spun că nu există nicio probă ştiinţifică ce i-ar putea convinge că fetele au fost omorâte şi arse.

Tatăl Luizei Melencu a murit în ajunul zilei în care ea ar fi împlinit 20 de ani. El voia să ajungă față în față cu Gheorghe Dincă și copilul lui să vină înapoi acasă. Oare care a fost ultimul lui gând? - întreb retoric. Mama Luizei s-a recăsătorit și a fost criticată (absurd) de unii. Trebuie să aibă grijă de cealaltă fiică a ei care a născut, după o sarcină cu foarte multe probleme. Stelian Iordache, bunicul fetei, l-a acuzat pe Alexandru Cumpănașu că ar fi 'un profitor al sistemului'. Părinții Alexandrei Măceșanu, sunt, în continuare, devastați. La fel ca familia Luizei. Sora Alexandrei nu iese din curte fără un adult.

De altfel, sâmbătă, 24 iulie 2021, pe platoul din faţa Primăriei Caracal s-au adunat aproximativ 60 de persoane care le-au fost alături membrilor familiilor celor două fete dispărute. Mama şi tatăl Alexandrei Măceşanu, dar şi mama şi bunicul Luizei Melencu, şi-au găsit, după doi ani de luptă pentru aflarea adevărului, spuneau aceştia, cu greu cuvintele pentru a descrie ce simt.

Las aici câteva dintre mesajele lor. Să vezi ce a rămas pentru ei, după doi ani.

'Trăim într-un stat corupt, n-am cerut nimic decât copilul'

Mama Alexandrei: 'Mami, să ştii că niciodată noi nu vom renunţa la tine, niciodată! Indiferent ce s-ar întâmpla, ne-am da şi viaţa pentru tine!'.

Mama Luizei: 'Nimeni n-a făcut nimic timp de 2 ani şi 3 luni de la dispariţia Luizei. Şi de la Alexandra s-au făcut doi ani... Dar noi sperăm în continuare, speranţa moare ultima. E greu, nu avem cuvinte, dar sperăm şi vom spera. Trăim într-un stat corupt, n-am cerut nimic decât copilul, în schimb, numai minciuni, neadevăruri... A fost traficată, nicidecum moartă. Asta (n. red. - faptul că Luiza a fost ucisă) nu voi crede până voi muri eu, nicidecum nu voi crede autorităţile statului.'

Tatăl Alexandrei: 'Vă daţi seama, în special când vine seara şi se pune masa, un scaun, scaunul ei, e liber, o farfurie e liberă... O mare durere. Păcat că statul nu face nimic! Păcat, mare păcat! Nu doresc la nimeni să treacă, o secundă, un minut, prin ce trecem noi acum. Le mulţumesc tuturor celor care au venit aici, care au organizat mitingul, şi celor de acasă. Le mulţumesc foarte mult!'.

Context. 'Auzi, bă, dacă fii-ta e-ncurcată cu vreunul, să plătească ea pagubele acestor percheziţii!'

Pe 24 iulie 2019, o zi de miercuri, Alexandra a plecat de acasă, din Dobrosloveni, o localitate situată la doar câţiva kilometri de Caracal, pentru a se întâlni cu prietenul său în faţa liceului „Mihai Viteazul“ din Caracal.

Mama fetei a intrat în panică în după-amiaza aceleiaşi zile când fata nu s-a întors şi nici nu a putut fi contactată la telefon. Niciodată nu se întâmplase să nu comunice cu părinţii săi atâtea ore, aşa că au pornit încă de atunci căutările.

La o zi distanţă, fata a reuşit să sune la 112 şi să ceară ajutor, spunând că a fost răpită, bătută şi violată şi că îi este tare-tare frică. Poliţiştii au ajuns la locul unde fata era sechestrată de bărbatul acum în curs de judecare, Gheorghe Dincă, de-abia în dimineaţa zilei de 26 iulie 2019. Au mai găsit un incinerator improvizat şi oase calcinate.

În orele şi zilele următoare au ieşit la iveală noi şi noi date. Conform acestora, nu doar Alexandra Măceşanu, dar şi Luiza Melencu, o tânără de 18 ani dispărută în 14 aprilie 2019, tot din Caracal, ar fi căzut victimă 'monstrului Gheorghe Dincă', aşa cum aveau să-l numească publicaţiile luni la rând.

Cum i s-ar fi adresat poliţiştii tatălui Alexandrei: 'Auzi, bă, dacă fii-ta e-ncurcată cu vreunul, să plătească ea pagubele acestor percheziţii!'

Pentru tine ce a rămas după dispariția Luizei Melencu și Alexandrei Măceșanu?