CDC, studiu: Persoanele vaccinate cu ambele doze ale vaccinului anti-Covid NU poartă virusul și NU se îmbolnăvesc

Directorul Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, Rochelle Walensky, a anunțat că un nou studiu făcut de experți arată că persoanele care au fost vaccinate cu ambele doze ale vaccinurilor anti-COVID Pfizer și Moderna „nu poartă virusul, nu se îmbolnăvesc, iar asta nu doar în testele clinice, ci și în datele din lumea reală”, scrie Insider.

