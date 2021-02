Cazul Bricheta. Un fotbalist s-a lovit SINGUR cu un obiect aruncat din tribune - VIDEO

S-a întâmplat în liga a treia din Guatemala, acolo unde Rosbin Ramos, fotbalistul celor de la Batanecos, a încercat să răstoarne soarta partidei pe care echipa sa o pierdea cu Deportivo San Lorenzo.

Acesta a văzut un obiect aruncat din tribune şi, profitând că arbitrul nu se uita, a ridicat obiectul, s-a lovit singur cu el în cap şi a dat o adevărată reprezentaţie de teatru. S-a aruncat la pământ și s-a rostogolit secunde bune, până când a atras atenția arbitrilor. Din nefericire pentru el, arbitrul nu a luat nicio decizie, pentru că nu a văzut faza.

Player fakes being hit by object during Guatemalan football match https://t.co/pxX3oGYZuU pic.twitter.com/ETnx2t9VRs