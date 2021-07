Caz de botulism la Arad. Tratamentul nu există în România, dar a fost găsit un ser în Republica Moldova

Un bărbat s-a prezentat sâmbătă în stare gravă la spital, fiind diagnosticat cu botulism. Ulterior, şi soţia acestuia a primit acelaşi diagnostic, transmite Agerpres.



Deoarece în România nu există ser antibotulinic, directorul medical al spitalului Arad a luat, de urgenţă, legătura cu Direcţia judeţeană de sănătate publică şi cu Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă pentru a putea salva vieţile celor doi.



Potrivit unui comunicat al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Arad, cu ajutorul DSP Arad, ISU Arad, DSU Bucureşti şi al Ministerului Sănătăţii, medicii au reuşit să găsească ser antibotulinic în Republica Moldova.



"Ieri, a fost o zi contracronometru atât pentru mine, cât şi pentru colegii din cadrul Compartimentului Boli Infecţioase Adulţi II! Deoarece serul antibotulinic lipseşte momentan din unităţile sanitare, am început lupta căutărilor împreună cu colegii de la DSP Arad, ISU Arad, DSU Bucureşti şi, nu în ultimul rând, Ministerul Sănătăţii, prin oameni devotaţi care au făcut tot posibilul şi au găsit serul în Republica Moldova, într-un timp de 6 - 7 ore. O echipa de la ISU Arad a plecat aseară spre Iaşi şi o altă echipă de la ISU Iaşi a plecat spre Arad, iar undeva pe la mijlocul distanţei s-a realizat transferul serului ca să ajungă până în această dimineaţă la spital şi să fie administrat celor doi pacienţi", a declarat Lenuţa Timiş, director medical SCJU Arad.



Ea a precizat că pacienţilor le este administrat serul antibotulinic şi vor rămâne sub supraveghere medicală pe Compartimentul de Boli Infecţioase Adulţi II.



"Le mulţumesc tuturor celor care ieri şi astăzi ne-am unit forţele şi am făcut o echipă puternică pentru a salva. Nu în ultimul rând, mulţumesc colegilor din Republica Moldova care în timp record ne-au pus la dispoziţie serul antibotulinic", a transmis Lenuţa Timiş.