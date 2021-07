Cătălin Scărlătescu, DIETA care l-a ajutat să slăbească 50 de kilograme. La ce a renunțat definitiv: E simplu!

Chef Cătălin Scărlătescu s-a luptat cu kilogramele în plus ani de zile, iar spre uimirea tuturor, a decis să treacă printr-o transformare totală. Astfel, juratul de la "Chefi la Cuțite" a slăbit mai bine de 50 de kilograme și chiar dacă a avut multe tentații în jurul lui, mai ales în emisiunea de la Antena 1, acesta a reușit să se mențină în formă.

Cătălin Scărlătescu a dezvăluit secretul siluetei sale și mai ales dieta pe care a urmat-o, cu mențiunea că încă nu a renunțat la cartofii prăjiți.

Cum arată meniul lui Cătălin Scărlătescu, într-o zi

"Vă spun doar cum arată micul dejun ideal pentru mine. Ouă ochiuri, brânză cu mucegai, bacon și castraveți murați, cu pâine prăjită. Nu întotdeauna, o dată sau de două ori pe săptămână. În rest, e cu pas, fără. Dieta mea este următoarea: mănânc orice, dar puţin, e vorba de cantitate. Cartofi prăjiţi am mâncat toată viaţa şi o să continui să mănânc, dar aşa, jumătate de porţie, câţiva acolo", a spus chef Cătălin Scărlătescu pentru viva.ro.

Întrebat care este preparatul pe care îl pregătește cel mai des și de ce, celebrul bucătar a răspuns: "știți deja… pește și fructe de mare".

Analizele proaste, motivul principal al dietei lui Cătălin Scărlătescu

Motivația lui Cătălin Scărlătescu a fost aceea de a scăpa de kilogramele în plus și a început după ce a mers să-și facă analizele, iar rezultatul nu a fost unul tocmai bun.

"Am zis că vreau să fac o schimbare. Dar cred că erau și toate date peste cap în analize. Erau praf, nu mai dormeam bine și am zis, gata, trebuie să slăbesc. Nu mai mănânc carne deloc, nu mai beau alcool. E simplu! Eu am spus într-o zi că nu mai fumez și n-am mai fumat, la fel pot să zic orice. Nu am mâncat pâine, carne, dulciuri și nu am băut alcool", a mai declarat Chef Scărlătescu, la Xtra Night Show.

"Nu ai voie să mănânci nimic altceva"

Juratul a dezvăluit că a renunțat la pâine și a început să consume doar crudități și recomandă ca cei care vor să o urmeze, să consulte un medic înainte, dat fiind faptul că este o dietă severă.

"Am mâncat, în schimb, doar salate proaspete, spanac, ștevie, castraveți, roșii, mere, grapefruit, prune, nuci și migdale neprăjite și nesărate. Nu contează ordinea sau cantitatea, însa nu ai voie să mănânci nimic altceva. Legumele se pot face pe grătar, verziturile se fac salate proaspete stropite doar cu lămâie (fără ulei) și un strop de sare, iar fructele se consumă proaspete. Este, însă, o dieta severă, eu nu recomand nimănui să țină un astfel de regim fără să consulte medicul. Fiecare organism are propriile necesități, așa că nu e bine să ținem diete „de capul nostru'. Păi, după cum v-am povestit mai devreme, meniul meu a fost bazat exclusiv pe legume și fructe proaspete, așa că nu prea e loc de rețete. Puneți pe grătar vinete, rosii și ardei iute, de exemplu, iar lângă o salată verde", a mai spus Cătălin Scărlătescu.