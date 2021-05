Cât de important e să citeşti „Termenii şi condiţiile”. Ela Moraru (Google România): Beneficii pe care doar astfel le descoperi

"Am avut acum câţiva ani un training media pe care l-am făcut cu colegi jurnalişti, în care chiar am vorbit despre acest subiect şi ne-am întrebat ‚oare noi am citit termenii şi condiţiile?’. Nu toată lumea le-a citit, cu siguranţă, dar e un lucru foarte important şi de aceea avem şi foarte multe proiecte în zona de educaţie, să venim către utilizatori – mai ales către tineri şi profesori – pentru a înţelege ce se întâmplă cu tehnologia respectivă.

Cât priveşte faptul că mare parte dintre cei care îşi fac cont pe Google merg ‚pe încredere’, nu citesc cu atenţie capitolul ‚Termeni şi condiţii’ bifează şi se bazează pe faptul că o companie de o asemenea anvergură îşi respectă, cu siguranţă brandul şi clienţii, Ela Moraru a spus:

„E, în egală măsură, un beneficiu dar şi o responsabilitate incredibilă. Eu aşa o văd şi sunt sigură că şi majoritatea colegilor mei, care vine exact din această zonă de înţelegere a platformelor pe care le folosim. Poate mulţi nu ştiu că în platforma Google ei sunt proprietarii propriilor date şi că au acel tabel de bord în care pot decide, în orice moment, că nu mai vor să stocheze în Google acele date şi vor să le mute pe altă platformă. E un beneficiu important pe care-l descoperim informându-ne", a explicat Ela Moraru, Country Manager Google România, într-un interviu acordat DC News.

Despre Ela Moraru

Ela Moraru s-a alăturat echipei Google România în anul 2012, iar dorința ei spre educație s-a materializat prin proiecte clare pentru tinerii din România. În calitate de manager, Ela Moraru s-a remarcat în companii precum Xerox și Microsoft, dar educația a fost mereu prioritară.

În primăvara anului 2016, a început un proiect special dedicat educației digitale – Atelierul Digital. Prin acest program, „ne dorim să ajutăm românii să beneficieze la maximum de economia digitală, prin dezvoltarea competențelor și cunoștințelor digitale, care mai târziu vor putea fi folosite în îmbogățirea CV-urilor și creșterea șanselor de a obține un job”, spunea Ela Moraru.

Managerul Google România consideră că progresul depinde de oamenii care perseverează în a adapta lumea și a-i ajuta pe ceilalți.