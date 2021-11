Cât de greu se intră în arhivele din Rusia. Răspunsul istoricului Ilie Schipor / VIDEO

Istoricul Ilie Schipor a fost invitat la DC News și a vorbit despre accesibilitatea cercetătorilor în arhivele din Federația Rusă:

„Nu este greu să ajungi în arhivele ruse, pentru orice fel de cercetător, de unde ar fi el, pentru orice om interesat. De multe ori, e mai ușor decât să intri în arhivele românești. Eu aveam statutul de diplomat și în fiecare din cele 7 arhive din care am ajuns, mai întâi am trimis o scrisoare diplomatică, semnată de domnul ambasador Soare, în care se solicita ca respectiva arhivă să-mi permită accesul și să studiez documente pe o anumită tematică. Nu am avut nicio opreliște, nici măcar în arhivele FSB-ului, unde e adevărat că mi-au dat cu măsură, cât să mă întărâte.

În toate celelalte, accesul e asigurat, e facil, nu sunt îngrădiri pentru a obține permis de studiu în acele arhive. În ceea ce privește preocuparea, lupta pentru a găsi documente de interes, lucrurile stau puțin mai complicat. Eu am intrat în arhive nu cu acest scop, ci am primit sarcină să adun documente despre prizonierii români din fosta URSS, acțiune care s-a terminat prin apariția, la București, a unui volum substanțial de documente (...). Apoi, înainte de 2018, am început să adun documente referitoare la colaborarea militară dintre România și Rusia în primul Război Mondial.

Se apropia Centenarul și am crezut că e firesc să încercăm să vedem ce putem găsi, ce nu se știe la noi despre această colaborare. În acest context, am început să studiez documentele structurilor militare ce aveau conexiuni cu autoritățile românești. Astfel, am dat peste primele documente care făceau referiri la implicarea armatei ruse în operațiunea delicată de transferare la Moscova a Tezaurului Băncii Naționale a României“, a precizat istoricul Ilie Schipor.

Ce s-a întâmplat cu bijuteriile Reginei Maria. Istoricul Ilie Schipor: Sunt lucruri ușor de demonstrat

Invitat la DC News, istoricul Ilie Schipor a demitizat soarta cutiilor cu bijuterii ale Reginei Maria, confiscate cu tezaurul României:

„E un subiect care sună frumos, iar documentul ne spune că el a fost ridicat în februarie 1919 de către comisarul Frice. Până în 1919 nimeni nu s-a atins de bijuteriile Reginei Maria, care au fost depuse cu tezaurul în depozitul din Palatul Armelor. Constantin Diamandi a fost declarat persona non grata și expulzat la începutul lui ianuarie 1918. Cam cu un an și o lună înainte de acest document al rușilor. Prima intrare care s-a făcut în depozitul unde era ținut aurul României a fost în februarie, iar atunci a fost luată caseta cu bijuteriile Reginei Maria.

Mai e năzbâtia că doi aventurieri, colonelul Joseph Whiteside Boyle și agentul lui, agenți englezi, le-au adus în țară. Cine e interesat, să citească Memoriile Reginei Maria și o să constate că ea află că a fost sechestrat tezaurul României, unde se aflau și bijuteriile ei, se lamentează pe chestiunea asta, îi pare rău, etc. Se întâmpla în ianuarie 1918. Colonelul Boyle a venit și s-a întâlnit cu ea în decembrie, înainte de Crăciunul din 1917, ceea ce este înainte de sechestrarea de către bolșevici a tezaurului. Sunt lucruri ușor de înțeles și ușor de demonstrat. Trebuie doar să citim, e riscant să facem gafe.“, a precizat, la DC News, istoricul Ilie Schipor (citește continuarea AICI).