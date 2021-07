Cât costă o medalie de aur de la Jocurile Olimpice

Medaliile de aur oferite în cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo nu sunt făcute în întregime din aur. Se pare că o singură medalie este compusă din argint - 550 de grame și alte 6 grame de aur. La prețul actual al metalelor prețioase, o medalie ar costa în jur de 820 de dolari, scrie Unilad.

Prețul metalelor prețioase a crescut față de acum trei ani, când o medalie costa în jur de 555 de dolari. Așadar, prețul unei medalii pentru locul 1 s-a majorat cu 265 de dolari.

Here's a more in-depth look at how the value of the Olympic gold medal's composition has changed due to precious metal inflation pic.twitter.com/B9lxhD0eM0