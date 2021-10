Cât a plătit Mohammad Murad pentru a studia medicină pe vremea lui Ceușescu. De ce a RENUNȚAT: M-a marcat!

În 1982 a venit în România și s-a înscris la Facultatea de Medicină din Iași, acolo unde a studiat primii trei ani. Apoi, s-a mutat în București.

"Am venit lângă fratele meu. Am absolvit facultatea și am mers la Spitalul Colentina pentru specializare, unde am lucrat ca medic", argumenta el în urmă cu mai mult timp.

La acea vreme, în anii '80, România comunistă devenise un adevărat paradis pentru tinerii din țările arabe care voiau să urmeze o facultate. Neoficial, aproape jumătate de milion de studenți arabi au venit în România în perioada 1980 - 1990.

Potrivit lui Denise Rifai, istoricii au explicat acest fenomen prin relațiile privilegiate pe care Nicolae Ceaușescu le avea cu Orientul Mijlociu, dar și pentru faptul că studenții arabi reprezentau o sursă sigură de valută pentru statul român. În acest context, Mohammad Murad a fost întrebat cât a plătit pentru a studia în România lui Nicolae Ceaușescu.

"În jur de 40.000 de dolari pentru șapte ani de zile de medicină. Atât a fost costul. Era un cost fix de 3.600 - 4.000 de dolari pe ani, plus alte taxe mai mici. Asta a fost costul total pentru a deveni medic, dorința tatălui meu", a dezvăluit Mohammad Murad în emisiunea "40 de întrebări" de la Kanal D.

Mohammad Murad, despre motivul pentru care a renunțat la medicină

După absolvirea facultății a devenit medic rezident la Spitalul Colentina și s-a confruntat cu realitățile dure din sistemul sanitar românesc.

"Am operat un copil de 14 ani care venise cu peritonită și a trebuit chiar să dau o șpagă de 20 de dolari la spital ca să obțin mai mult ser fiziologic pentru operația copilului", spunea Mohammad Murad într-un interviu din trecut.

Denise Rifai: După operația copilului v-a surprins că mama copilului a venit să vă dea șpagă. Inițial ați refuzat-o, dar v-ați lăsat convins după ce un medic cu experiență v-a spus: Băiete, dacă nu iei punga de cafea și sticla de pălincă, o să creadă că pacientul e mort. Ați povestit că atunci a fost prima dată când ați dat și ați și luat șpagă. Au trecut 30 de ani de atunci. De ce nu v-a plăcut să fiți medic?

"Mi-a plăcut să fiu medic, dar eram sigur că medicina nu-mi poate asigura visul pe care-l am în viață și provocările pe care le am. Adică ca să trăiesc din șpaga oamenilor înseamnă că pierd valorile morale și nu sunt de acord cu ele. Ca să pierd pe o latură și să câștig pe alta, mai important în viață sunt demnitatea și respectul. Întâmplarea asta m-a marcat și îmi aduc aminte de ea în fiecare zi aproape. E cel mai plăcut moment pe care l-am trăit în viața mea, când am văzut copilul perfect a doua zi și l-am luat de braț și l-am dus pe hol după o peritonită, foarte complicat a fost cazul. Atunci am fost omul care a făcut tot ce a putut ca să salveze o viață. Am hotărât că nu sunt bun în clipa respectivă să continui fără să am un venit care să-mi asigure un confort", a spus Mohammad Murad.

Despre Mohammad Murad

Mohammad Murad are 54 de ani și este unul dintre cei mai bogați oameni de afaceri din țară. A venit în România în anul 1982 pentru a face o carieră în medicină, iar după terminarea studiilor și după ce a lucrat timp de doi ani ca medic neurolog la Spitalul Colentina, a decis să intre în lumea afacerilor.

În prezent, Mohammad Murad deține lanțul de hoteluri Phoencia din Capitală, hotelurile Amfiteatrul, Panoramic, Belvedere, Majestic, Perla și Forum, de pe litoralul din România, compania de construcții Triumf Construct și o avere estimată la 130-150 milioane de euro și se clasează pe locul 32 în Top 300 cei mai bogați români.

Mohammad Murad, omul care a adus prima shaorma în România

În anul 1991, a pornit prima afacere, iar după două eșecuri, a decis să devină antreprenor. Un an mai târziu a deschis primul restaurant Spring Time, și deși nu avea experiență în domeniu, a reușit să se folosească de cunoștințele acumulate în țara natală și să cunoască succesul în alimentație publică, turism și imobiliare.

Mohammad Murat este primul om de afaceri din zona HoReCa ce a implementat conceptului all inclusive pe litoralul românesc, dar și primul om care a adus prima shaorma în România.

Vezi mai multe despre experiențele pe care le-a avut la Revoluție în video: