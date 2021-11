Carnagiu în SUA. Zeci de victime după ce o maşină a intrat în mulţime

Un autovehicul de tip SUV a lovit intenţionat duminică mulţimea adunată pentru o paradă de Crăciun în oraşul american Waukesha, statul Wisconsin, făcând "mai mulţi morţi" şi peste 20 de răniţi, a anunţat poliţia, transmite AFP. Sunt "mai mulţi morţi", a indicat şeful poliţiei, Dan Thompson, în cursul unei conferinţe de presă, fără a preciza numărul lor. Responsabili locali au indicat la rândul lor că 11 adulţi şi 12 copii au fost transportaţi la spital.



"Parada de Crăciun de la Waukesha era în desfăşurare când un SUV roşu a doborât barierele din partea de vest şi s-a îndreptat spre Main Street (strada principală)", a explicat el, citat de Agerpres.

Waukesha police are calling this a “Mass Casualty Incident” 12+ police units and 12+ fire trucks responding.

People there say police are also transporting victims in police cars. @kaaaaayleen shared this pic of the scene from above and one just before car drove into parade. pic.twitter.com/2e6jS8Bqjp