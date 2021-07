Carambol pe autostradă. Mircea Badea recunoaşte că a greşit: S-a ales praful

"Cred că vineri sau sâmbătă au fost vreo trei caramboluri. Nu mă mai uit aşa obsesiv compulsiv la televizor, dar de fiecare dată când dădeam era un carambol. Două au fost sigur, posibil trei. Primul a fost pentru că circulă unul în fundul altuia. Că dacă nu te duci să miroşi gazele celui din faţă... Aşa e în România. Şi la benzinărie, dacă te duci să plăteşti şi stai la coadă, e unul lipit de tine. Degeaba îi spui să se dea mai încolo. E o chestie absolut românească, nu am mai văzut altundeva pe planetă. Şi ăia pe autostradă la fel, stau unul în fundul altuia. Unul a pus frână şi bam, bam, bam. Al doilea carambol e mult mai tare. Cică veneau unii pe sensul celălalt şi au văzut maşini pocnite, o grămadă, zeci. Şi au zis 'ia, hai să vedem ce se întâmplă'. Şi au încetinit brusc şi au intrat alţii în ei. Cu ocazia asta, s-a şi ales praful de teza pe care am susţinut-o şi eu o perioadă absolut greşind, şi vreau să îmi asum asta, mărturisesc că am greşit. Am spus că în România sunt multe accidente rutiere din cauza lipsei autostrăzilor. În mod evident, NU! Realitatea obiectivă infirmă această teză. Eu mă gândeam că merg pe şosea care nu e autostradă şi când trebuie să depăşesc non-stop căruţe, camioane, etc, intru pe contrasens. Deci accident! Absolut nu! Carambolurile astea de pe Autostrada Soarelui infirmă clar. Ba chiar mă gândesc că dacă românii ar avea mai multe autostrăzi, ar creşte numărul accidentelor. Pentru că nu ai cum cu şoferul român niciodată, pentru că el simte maşina. Ne trebuie autostrăzi. Ce să facem cu ele? Ştim să mergem pe ele? Nu. Ne interesează să aflăm cum se merge pe ele? Nu!", a punctat Mircea Badea.

Accidente în lanţ pe A2

Duminică dimineaţă, cinci maşini s-au ciocnit pe A2, iar o persoană a fost rănită în urma carambolului.

”Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că, la kilometrul 85 al Autostrăzii A2 pe sensul dinspre București către Constanța, în zona localității Dragoș-Vodă, județul Călărași, a avut loc un accident în care au fost implicate două autoturisme, care, în urma impactului, au rămas imobilizate pe benzile de rulare. Evenimentul s-a soldat cu o persoană rănită. Circulația se desfășoară prin dirijare, pe banda de urgență", a transmis Poliţia Română.

Vineri, un accident în care au fost implicate peste 50 de maşini a avut loc tot pe A2. Ba mai mult, la câteva ore distanţă, în acelaşi loc dar pe sensul opus a avut loc un accident similar.

"Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe autostrada A2 București-Constanța, la kilometrul 183, în zona municipiului Medgidia, pe sensul către litoral, județul Constanța, a avut loc un carambol. Traficul rutier este oprit total pe sensul către Constanța, formându-se coloane de autoturisme. Conducătorii auto sunt sfătuiţi să respecte indicaţiile poliţiştilor prezenţi pe traseu pentru fluidizarea circulaţiei, să adapteze viteza la condiţiile de trafic şi să evite să se angajeze în efectuarea unor manevre riscante, cum sunt depăşirile coloanelor de autovehicule sau întoarcerile pe segmente de drum unde această manevră este interzisă", transmitea Poliţia vineri dimineaţă.

Acest articol reprezintă o opinie.