Carambol cu 40 de autovehicule în SUA. Trei persoane au murit (VIDEO)

Cel puțin trei persoane au murit după ce o furtună de zăpadă a fost cauza unui accident cu mai multe vehicule pe o autostradă din Pennsylvania, a confirmat purtătorul de cuvânt al legistului John Mika pentru CNN.

Ceața abundentă și precipitațiile au provocat un ambuteiaj în masă cu aproximativ 40 de vehicule pe autostrada Interstate 81. Aproximativ 20 de persoane au fost duse la spitalele din zonă, potrivit lui John Blickley, coordonatorul adjunct al echipei de management al urgențelor pentru regiunea Schuylkill.

Cel puțin 20 de echipaje de pompieri au răspuns apelului pentru accident, pentru că mai multe vehicule au luat foc, a mai spus Blickley. Ambuteiajul a avut loc luni la scurt timp după ora 10:30, pe benzile spre nord ale autostrăzii Interstate 81, lângă marcajul pentru mila cu numărul 116, a adăugat Blickley. Locația este la aproximativ 50 de mile vest de Allentown. Departamentul de Transport din Pennsylvania a scris luni dimineață într-un tweet că toate benzile de pe autostradă au fost închise în apropierea accidentului.

Mike Moye a fost unul dintre cei prinși în accident. El a spus pentru CNN că se deplasa pe I-81 când zăpada și ceața au îngreunat vizibilitatea drumului, așa că și-a tras mașina Dodge Charger pe marginea autostrăzii.

"Am crezut că va fi în regulă. Am crezut că mașinile din spate vor ști să încetinească, dar nimeni nu a încetinit. Au continuat să se adune", a spus Moye.

Moye a coborât din mașină și a ieșit de pe șosea și a început să filmeze în timp ce o serie de mașini și camioane au derapat pe drum și s-au izbit de spatele altor vehicule. În videoclip, un sedan negru se izbește de un semn de autostradă; un TIR alb cu 18 roți se izbește în spatele altor două vehicule; alte două mașini intră în spatele vehiculului cu 18 roți, iar un minivan iese de pe drum. Un vehicul vine apoi și se lovește de sedanul negru și de mașina lui Moye în timp ce acesta țipă: „Ai grijă!”. Acumularea de zăpadă pare a fi semnificativă.

Un front arctic puternic s-a deplasat luni în regiunea New York și New England, aducând furtuni de zăpadă care au determinat condiții de călătorie periculoase.

