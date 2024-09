Când vor putea românii să vadă SUA fără viză în programul Visa Waiver. Mihai-Cătălin Necula, informații din MAI

Mihai - Cătălin Necula, chestor principal de Poliție și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, a fost invitatul lui Bogdan Chirieac la interviurile DC News, joi, 26 septembrie 2024, la ora 12:00.

Dialogul a gravitat în jurul progreselor pe care România le-a înregistrat în procedura de accedere în Programul Visa Waiver.

Programul Visa Waiver (PVW) este gestionat de către Departamentul pentru Securitate Internă american (DHS) în consultare cu Departamentul de Stat și presupune intrarea fără viză în SUA, a cetățenilor statelor incluse în program (peste 40 de state până în prezent) şi șederea pe teritoriul american pe o perioadă care să nu depășească 90 de zile.



Pentru a accede în program, România trebuie să îndeplinească câteva criterii în domeniul securității în domenii precum: contraterorism, schimb de informații, imigrație, documentele de călătorie și de identitate și procesul de screening al călătorilor. La acestea se adaugă obținerea unei rate de refuz al vizelor sub 3%. România a demarat procesul de aderare la Program în 2007.

Cum stăm cu programul Visa Waver?

"Acest program Visa Waiver include și o puternică cooperare pe domeniul poliețenesc, o cooperare în domeniul securității interne, și aici, bineînțeles, și Ministerul de Interne are un rol foarte important. Aici se poate face o paralelă între ceea ce înseamnă toată legislația în domeniul Schengen, cu ceea ce presupune participarea la Visa Waiver. Este vorba de o aplicare directă a unui parteneriat strategic cu SUA, dezvoltat de-a lungul anilor și care trebuie în permanență actualizat, adus la nivelul situațiilor cu care ne confruntăm în zilele noastre. Sunt multe situații în care criminalitate organizată s-a desfășurat într-un sistem relațional internațional, într-o rețea internațională, și automat autoritățile trebuie să meargă și să-și desfășoare o rețea similară pentru a face față unor astfel de fenomene. Tocmai de aceea, este important de menționat faptul că în ultima perioadă a fost intensificat acest proces de cooperare cu partenerii noștri din SUA, aprofundat și dezvoltat inclusiv la nivel legislativ prin încheierea unor acorduri, prin stabilirea unor parteneriate în ceea ce privește aplicarea efectivă a măsurilor", a spus Mihai - Cătălin Necula.

De ce are nevoie România în relația cu SUA astfel încât să putem să călătorim fără viză?

"În primul și primul rând trebuie realizat acest mecanism de cooperare, în schimbul de informații polițienești, în ceea ce privește schimbul de date cu partenerii, astfel încât acest lucru să permită autorităților de frontieră din SUA să poată să gestioneze fenomenul de ridicare a viselor. Acest lucru înseamnă că vor fi mai multe persoane care călătoresc spre SUA. De exemplu, unul dintre aceste acorduri vizează schimbul de date cu privire la pasageri. Există un astfel de acord încheiat între Uniunea Europeană și SUA cu privire la schimbul de date privind pasagerii. Vorbim aici de date pe care pasagerii le pun la dispoziția operatorilor de zbor, iar apoi operatorii le comunică către statele în care și din care urmează să se deplaseze. Acordul există la nivelul întregii Uniuni Europene cu Statele Unite, iar mai departe cu privire la modalitatea concretă de aplicare cu fiecare stat în parte, pentru că în fiecare stat există unități care se ocupă de gestionarea acestor baze de date, se întâmplă la fel. În momentul în care rata de respingere a viselor o să cadă sub 3%, atunci românii ar putea să fie exonerați de obligativitatea vizei de a intra în SUA. Este adevărat. În realitate rata de respingere sub 3% exprimă existența unui apetit mai scăzut a cetățenilor din altă țară cu scopul de a rămâne acolo. În 2022 a fost undeva la 12%, în 2023 undeva la 8%, iar acum sperăm în baza eforturilor făcute, în acest an, această cifră să fie sub 3%. Asta depinde de constatarea autorităților americane, odată cu încheierea anului fiscal când sunt publicate datele oficiale", a explicat Mihai - Cătălin Necula, chestor principal de Poliție și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

