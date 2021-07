Când vine ”valul patru” al pandemiei. Rafila: Câteva mii de cazuri vor fi în România

Alexandru Rafila, reprezentantul României la Organizaţia Mondială a Sănătăţii, a vorbit în direct la România TV despre ”valul patru” al pandemiei de coronavirus în România. Expertul este de părere că vom ajunge din nou să înregistrăm câteva mii de cazuri zilnic.

”Am început o creștere, care se vede în ultimele 2-3 săptămâni. Acum, sigur că nu pune probleme din punct de vedere al asistenței medicale, dar el tot crește. În ce priveşte vaccinarea obligatorie, aici și OMS are același punct de vedere, nu se va vaccina obligatoriu. În ce privește a treia doză, această se va face doar persoanelor vulnerabile, că în Israel, unde se administrează doar persoanelor peste 60 de ani, li se recomandă. De asemenea, persoanelor care sunt și vaccinate și au trecut și prin boală, nu li se va mai administra a treia doză de vaccin, nu este necesar. La sfârşitul lunii septembrie, începutul lui octombrie, vom avea vârful valului patru. N-aș spune că nu mai au oamenii acces nicăieri. Din recomandările Comisiei Europene am văzut că sunt mai multe variante, vaccin, test PCR, trecut prin boală sau test antigen. Sigur, unele sunt mai comode, te vaccinezi o dată și nu mai te chinui, dar asta ține de opțiunea sau credință fiecăruia. Părerea mea este că la sfârșitul lunii septembrie, începutul lui octombrie va fi vârful valului patru în România. Nu vreau să fac speculații, cum am văzut la prefectul Bucureștiului, care spunea că jumătate din cazuri vor fi în București. Nu se poate așa ceva, maxim 20% au fost în cel mai grav punct, iar acum în București avem și mulți vaccinați. Câteva mii de cazuri vor fi în România, dar rămâne să vedem câte mii, să vedem ce categorii de populație vor fi mai afectate și cum le îngrijim”, a spus Alexandru Rafila la postul TV.

Ungaria introduce vaccinarea obligatorie anti-COVID și a treia doză de vaccin

Guvernul ungar a impus prin decret vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru personalul sanitar, inclusiv lucrătorii din sectorul de distribuţie a medicamentelor, cei care nu se vaccinează cel puţin cu prima doză până la 1 septembrie riscând concedierea, relatează vineri agenţia EFE, citează Agerpres.

