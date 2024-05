Când mama și tata dau lecții profesorilor și le spun cum să predea. Eugen Ilea (FNP): Suedezii au un sistem care s-ar putea implementa și la părinți

Eugen Ilea, președintele Federației Naționale a Părinților, a vorbit la DC Edu despre situațiile abuzive, tot mai des întâlnite, mai ales pe grupurile de WhatsApp, în care unii părinți încalcă anumite limite și ajung până în punctul în care dau lecții învățătoarelor și profesorilor despre cum să predea la clasă și ce să le explice elevilor.

"Avem și părinți care își depășesc competențele și acel parteneriat școală - familie nu mai funcționează absolut deloc" a spus acesta în emisiune, dând startul la o minidezbatere pe acest subiect atât de sensibil.

Sorin Ivan: Unii sunt destul de vocali. E normal ca părinții să se implice în educarea copiilor. Dar se întâmplă uneori și pe grupurile de WhatsApp, pentru că acesta este astăzi instrumentul esențial de comunicare, unii parcă trec mult prea departe, dincolo de linia asta de demarcare a autorității și competenței școlii și a pasiunii părinților de a se implica.

Eugen Ilea: Este normal. Este normal să se întâmple, dar nu este bine. Nu tot ceea ce este normal este și bun. Dar atât timp cât toți ceilalți care fac parte din acel grup nu iau atitudine, lucrurile vor degenera și vor merge mai departe la fel.

Mă uitam... suedezii au făcut un sistem care s-ar putea implementa și la părinți. Acolo unde sunt derapaje, toți ceilalți din jur să reacționeze. Și atunci putem stopa inclusiv acel zid.

Sorin Ivan: Noi vorbim numai despre educația copiilor. Poate că și părinții ar trebui puțin educați în spiritul unor valori și al dialogului instituțional.

Eugen Ilea: Așa este. Nu generalizăm. Dar, într-adevăr, avem și situații de genul în care anumiți părinți depășesc limita bunului simț. Acolo unde noi am constatat astfel de situații am luat atitudine și am adus acel părinte la dezbatere, la discuții, în așa fel încât să depășim momentul iar acea colaborare școală-familie, acolo unde există, pentru că nu există peste tot - să funcționeze.

Sorin Ivan: Să funcționeze și să se bazeze pe respectarea rolurilor, pentru că sunt situații în care părinții dau lecții învățătoarelor, profesorilor, ce ar trebui să predea, ce conținut să selecteze etc. Dar lucrurile sunt clare și de cele mai multe ori vocea bunului simț prevalează și pune lucrurile pe făgașul normal.

Interviul complet, aici:

