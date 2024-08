Când ar putea începe Rabla pentru tractoare. Laurențiu Neculaescu (AFM), detalii: Cred că bugetul se va epuiza în câteva minute

"Mi-aş dori ca toţi cei care sunt interesaţi să facă toate observaţiile de care avem nevoie. Ieri, am pus în dezbatere publică ghidul pe tractoare. Este prima dată când AFM are un program de genul acesta şi am vrea, cât se poate, să primim un feedback în această perioadă de două săptămâni cât este ghidul în dezbatere publică, să ştim dacă am gândit bine sau nu mecanismul şi modul de derulare al programului şi dacă ceea ce am gândit noi satisface nevoia acestor agricultori.

Persoana fizică autorizată, la momentul depunerii în aplicaţie, - va fi tot o aplicaţie informatică, nu vine nimeni cu dosarul la AFM să îl depună - trebuie să aibă certificatul de producător eliberat de primăria pe raza căreia activează şi, pe lângă acesta, trebuie să mai aducă certificatele fiscale că nu are datorii la bugetul de stat", a spus Laurențiu Neculaescu la DCNews TV.

"Sunt agricultori care nu au nevoie neapărat de tractoare cu capacităţi mari, că nu au suprafeţe mari pe care le exploatează. Agricultorului îi trebuie un tractor mai mic, dar are nevoie de agregatele din spatele tractorului şi, atunci, până la suma de 55.000 de euro sunt eligibile şi acestea", a mai precizat președintele AFM.

Când ar putea începe înscrierile

"Dacă totul decurge ok în urma consultărilor, eu cred că într-o lună deschidem aplicaţia informatică şi oamenii se pot înscrie. Cred că bugetul se va epuiza în câteva minute pentru că, din ce am discutat cu asociațiile în domeniu, sunt extrem de interesaţi şi îşi doresc foarte tare un program de genul ăsta. Dacă este un program care are succes, poate în 2025 AFM îl va repeta şi va relua o nouă sesiune de finanţare", a spus Laurențiu Neculaescu.

"Va fi un program care va funcţiona şi se va derula după modelul celebrului program Rabla, în care fermierul - discutăm de persoane fizice care au atestat de producător - va casa un vehicul uzat sau un tractor mai vechi, va primi un voucher cu care se va duce la dealer şi îşi va achiziţiona un tractor sau utilaje aferente tractorului respectiv, până la valoarea maximă de 55.000 de euro. Dealerul va depune la AFM decontul", a precizat acesta recent, într-o conferință de presă în care au fost prezentate ghidurile de finanțare pentru programele "Casa Verde Fotovoltaice" și "Rabla pentru tractoare".

Se decontează până la 80% din valoarea tractorului

"Bugetul pe care l-am alocat acestui program de înnoire a parcului naţional de tractoare este de 500 de milioane de lei. Vorbim de o schemă de ajutor de stat în baza căreia se poate achiziţiona un tractor de până la 55.000 de euro cu TVA inclus. Discutăm de tractoare de capacităţi mai mici.

Conform schemei de ajutor de stat, intensitatea sprijinului este între 65% şi 80%. Cu alte cuvinte, dacă discutăm despre tineri fermieri - adică fermieri care au până la 40 de ani - putem să decontăm 80% din valoarea tractorului. Dacă discutăm de alte categorii, putem finanţa maxim 65%. Condiţia este ca fermierul respectiv să deţină atestat de producător", a spus recent și Mircea Fechet, ministrul ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Vezi mai multe detalii despre programul Rabla pentru tractoare>>

