Cancer colon / colorectal. Prof.dr. Florentina Ioniță-Radu: Factorii de risc şi semnele ”tăcute” care trebuie să vă trimită urgent la medic

"Este o parte de prevenţie primară, iar alta de prevenţie secundară. Prevenţia primară se referă la tot ansamblul de factori pe care-l cunoaştem: alimentaţie, stres, fumat şi aşa mai departe. Dar în mod particular, la cancerul de colon sunt nişte factori de risc specifici: mă refer la pacienţi care au avut antecedente de cancer de colon în familie (mamă, tată, fraţi, surori, unchi, bunici). Deci este un lucru important.

Dacă pacientul respectiv a mai avut alte neoplazii în cursul vieţii este foarte important: dacă a avut un cancer genital, un cancer mamar, dacă a avut cancer situat în altă parte, riscul de a fi cancere metacrone este destul de mare.

De asemenea, dacă pacientul se ştie că avea la un moment dat un polip care a fost rezecat. Faptul că genetic el s-ar putea să vină dintr-o familie cu polipoză – afecţiuni caracterizate genetic de apariţie a polipilor care nu sunt, într-o primă fază, cancerigeni, nu au caracter de neoplazie, dar care, cu timpul, pot să devină", a explicat prof.dr. Florentina IONIȚĂ-RADU.

Semnele care trebuie să trimită pacientul la medic pentru investigaţii

"De asemenea, bolile inflamatorii intestinale: rectocolita ulcero hemoragică şi boala Crohn reprezintă factori de risc pentru cancerul de colon. Deci sunt, în mod special pentru cancerul de colon, sunt factori specifici care sunt cunoscuţi în principiu de cetăţenii care doresc să facă screening. Pentru că este mult mai simplu să faci o metodă de screening care este ca şi cum ai recolta un examen coproparazitologic, poate chiar şi mai uşor, decât să faci colonoscopie. (...) Am pacienţi care vin să-şi facă screeningul făcând colonoscopie direct. Procentul este de 80-90% colonoscopii albe ca să spun aşa. Nu sunt bolnavi, nu găsim nimic, ceea ce ne bucură foarte tare. Poate că aplicând metoda de screening nu mai e cazul să faci colonoscopie. Eu zic că sunt multe lucruri care pledează pentru asta.

Există însă şi masa tăcută. Pacient care nu are simptomatologie dar care are o scădere în greutate, are o astenie fizică. Şi aceste simptome sau semne indirecte, tulburările de tranzit intestinal – sindrom diareic sau constipaţia – reprezintă nişte semnale de alarmă", subliniază prof.dr. Florentina IONIȚĂ-RADU, într-o emisiune dedicată prezentării Proiectului de prevenție, screening, depistare precoce și diagnostic pentru cancerul colorectal - ROCCAS II București-Ilfov.

VIDEO:

Cancerul colorectal are o serie de particularităţi care îl fac ideal pentru screening:

Este o afecțiune frecventă, cu evoluţie fatală dacă nu este diagnosticat și tratat în stadii precoceare o istorie naturală bine cunoscută: 90-95% din CCR se dezvoltă din leziuni precursoare – adenoame, al căror potențial malign crește cu dimensiunea polipului,progresează lent din stadiile precoce, curabile chirurgical, către stadiile avansate și metastazantetestele de screening folosite sunt cost-eficiente și larg accesibile.

Strategia de testare recomandată de Comisia Europeană prin Ghidurile Europene pentru asigurarea calității în screeningul și diagnosticul cancerului colorectal este efectuarea de primă intenție a testului de sângerare ocultă (test FIT – test imunochimic fecal), la fiecare 1-2 ani, la persoanele cu vârste între 50 și 74 ani. Pacienții cu test FIT pozitiv vor fi explorați colonoscopic pentru a detecta leziuni precursoare ale CCR ce pot fi rezecate endoscopic, prevendind astfel apariția cancerului colorectal. Aceasta strategie va fi cel mai probabil adoptată și în Romania.

În condițiile în care în România mortalitatea raportată în anul 2019 pentru cancerul colorectal a fost 17,8 la 100.000 locuitori, necesitatea introducerii unui program național de screening reprezintă o problemă de sănătate publică

Proiectul pe care îl lansăm astăzi „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov” este unul din cele 4 proiecte pilot ce se vor desfășura în diferite regiuni ale țării, etape precursoare ale introducerii programului național de screening de cancer colonic.

Grupul țintă al ROCCAS II este format din 50.001 persoane cu vârsta între 50-74 ani cu domiciliul/reședința în regiunea București–Ilfov, din care minim 53% aparțin grupurilor vulnerabile.

Totodată, echipa de implementare urmărește îndeplinirea obiectivului de trimitere la medicul specialist a unui număr de 2104 persoane, prin asigurarea de servicii și mijloace de suport care să crească accesul la servicii medicale specializate și tratament, prin reevaluarea periodică a pacienților și elaborarea de rapoarte, studii și propuneri de politici publice pe baza datelor obținute în urma screening-ului.

Implicarea SUUMC în acest proiect nu este întâmplătoare. Este cunoscut faptul că Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila” asigură, la cele mai înalte standarde de siguranță și calitate, o gamă extrem de largă de consultații de specialitate și tratament. În 2021, la 190 de ani de la înființare, Spitalul Militar Central deține o infrastructură tehnică, medicală și de resursă umană capabilă să intre și să susțină un proiect de anvergura ROCASS II, unitatea noastră medicală ridicându-se la standardele de fidelitate și acuratețe ale diagnosticului și tratamentului acestei patologii, aplicate în centrele internaționale de profil.

În același timp, în ultimii ani în spital au fost derulate cu succes peste 11 proiecte cu fonduri europene, care au însumat peste 100 milioane lei, 3 dintre ele au vizat managementul pandemiei COVID 19. Experiența derulării proiectelor finanțate din fonduri europene, cu rigoarea specifică de implementare, a fost un atu în câștigarea acestui proiect de screening de către Spitalul Militar Central .

Scopul nostru, în cadrul acestui proiect și nu numai, este de îmbunătăţire a utilizării măsurilor eficiente de prevenţie pentru populație prin conştientizarea importanţei sănătăţii.

Trebuie să recunoaștem că, adresabilitatea populației se află în strânsă legătură cu gradul de conștientizare al propriilor nevoi legate de sănătate. Screeningul este o metodă pentru a reduce povara bolii și vizează o populație (aparent) sănătoasă. Iată de ce, profit de această ocazie pentru a informa populația în ceea ce privește utilizarea celor mai noi metode și protocoale medicale dedicate depistării precoce a cancerului de colon, precum și asupra serviciilor medicale oferite de Spitalul Universitar de Urgență Militar Central ”Dr. Carol Davila”.

În acest sens, în cadrul acestui proiect, persoanele candidate vor primi informaţii adecvate legate de riscurile şi de beneficiile variatelor proceduri de screening existente, atât de la rețeaua de medici de familie care acced în acest demers, cât și de la partenerul nostru – Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România. Mai mult decât atât, în cadrul acestui program este asigurat accesul tuturor celor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale grupului țintă, la consultațiile de specialitate şi la investigaţiile endoscopice inferioare (colonoscopii), aflate în oferta de servicii a Laboratorului de endoscopie diagnostică și terapeutică a Spitalului Militar Central.

Structura acestui proiect, ca și succesul lui, depind de colaborarea strânsă dintre medicii spitalului militar, medicii de familie din zona arodată, asociațiile de pacienți si mass media. Dincolo de derularea unei campanii de informare și invitare a populației țintă să realizeze testul de screening în beneficiul propriei stări de sănătate, este extrem de important să consolidăm legătura profesională cu medicii de familie, este important să intrăm în normalitate, într-o normalitate prudentă. Este timpul să depășim provocările ridicate de managementul pandemiei în rândul populației cu risc crescut de infectare cu virusul SARS-CoV-2, de asigurarea fluxului de vaccinare anti-COVID 19, de asigurarea și/ sau conservarea stării de sănătate a pacienților, în condițiile în care accesul la îngrijiri medicale în spitalele publice a fost restricționat, ca urmare a demesului național de limitare a răspândirii virusului care a oprit o lume întreagă în loc.

Pentru toți cei care ne urmăresc acum, este important să se rețină că, realizarea screeningului pe baza recomandării de la medicul de familie este un prim pas către diagnosticul precoce și tratament medical de înaltă performanță și calitate, toate acestea realizându-se fără costuri din partea pacientului, indiferent de calitatea acestuia, de asigurat sau nu.

Nu aș vrea să închei înainte de a adresa un apel pentru colaborare, pentru intensificarea eforturilor personale și instituționale de informare a populației, de atragere în acest proiect, pentru scăderea mortalității datorate unei boli care se poate diagnostica și trata, un apel pe care îl adresez tuturor celor care sunt prezenți în sală și nu numai.

Stimați reprezentanți ai instituțiilor, ai autorităților, ai mass media, ai asociațiilor profesionale și de pacienți, împreună putem schimba în bine lumea în care trăim! Un gest simplu poate să facă diferența dintre sănătate și boală, dintre viață și moarte, pentru că de reușita derulării proiectului depinde introducerea screeningului ca program național! Haideți să arătăm că ne pasă! Ne pasă de viitor iar asta trebuie să însemne că ne pasă de sănătate, a noastră și a celor dragi, a transmis General maior medic Profesor universitar dr. Florentina Ioniță-Radu, Comandantul Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila”, Director ştiiţífic al proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenţie, depistare precoce, diagnostic şi tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale – ROCCAS II București-Ilfov”.