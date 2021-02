Canalele Veneției au secat. Gondolele blocate în mâl

Inundațiile din decembrie 2020 nu prevesteau ceea ce s-a întâmplat azi la Veneția. Canalele pe care de obicei curculau gondolele au secat. Acest lucru, spun specialiștii este pus pe retragerea mării.

Paradoxal, problema Veneției este însă că trece prin inundații anual. Studiile au arătat chiar că orașul se scufundă cu unul până la doi milimetri de la un an la altul. În 2003, apăruse un proiect care voia să prevină inundațiile prin construirea unei porți mobile care să separe laguna de Marea Adriatică, atunci când nivelul apei este prea mare.

Exceptionally low tides left some of Venice's canals dry, beaching boats and gondolashttps://t.co/AnduKnOkDv pic.twitter.com/p7lIZ1faEL