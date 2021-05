Calea Victoriei, pietonală în weekend. Nicușor Dan, luat pe sus: ”Sar căpușele pe tine!/ Nespălați, dar plimbați”. SUTE de mesaje

”Împreună cu Edmond Niculușcă, am ieșit după-amiază la plimbare pe Calea Victoriei, de azi zonă pietonală de weekend în București. Vă puteți plimba și voi pe Calea Victoriei și pe mai multe străzi adiacente din centrul orașului, care sunt deschise circulației pietonilor la fiecare sfârșit de săptămână.” a scris, sâmbătă, Nicușor Dan, pe Facebook.

Internauții i-au amintit că #StrăziDeschise nu e o inițiativă a sa, ci una care a fost mai întâi a lui Sorin Oprescu, iar apoi a Gabrielei Firea. În acest context, ei au cerut și reluarea spectacolelor de lumini de la fântânile de la Piața Unirii, unde, pe vremea când Gabriela Firea era primar, traficul rutier era oprit în serile de vineri, sâmbătă și duminică, până la miezul nopții, iar bucureștenii și nu numai, se puteau bucura de muzică, lumini și jocul apei, în centrul Capitalei.

Dar nu plimbarea pe Calea Victoriei pare să fie prima dorință a bucureștenilor care i-au scris lui Nicușor Dan sute de mesaje la postarea citată mai sus:

”Sunt la level-ul de regret că v-am votat”

- De gropile din București când vă veți ocupa? Momentan sunt la level-ul de regret că v-am votat. Dacă mâine s-ar organiza alegeri, aș spune PAS pt Nicușor Dan fără niciun regret. Nu aveți niciun pic de interes pentru problemele cotidiene ale locuitorilor Bucureștiului. Până și Firea era mai implicată și de ea spuneam că este 0 barat ca și primar. Deratizare, asfaltare, soluții pentru fluidizarea traficului, trasarea benzilor, treceri pietoni???? Nu cerem avioane, ci lucruri de bun simț! Sper să vedeți mesajele celor care v-au votat și să nu va bateți joc de ei.

- E o idee mai veche repusă în practică, un lucru bun. Însă, cum rămâne cu parcurile principale din oraș care par cam abandonate, cu iarba mare, netunsă? Sunt sigur că știți de cum arată Herăstrăul și Cișmigiul. Preferăm plimbarea pe aleile umbroase din parc, departe de eșapamentul mașinilor.

- Dacă prin parcuri nu ne mai putem plimba, măcar pe Calea Victoriei să ne plimbăm... e bine că pe aici nu crește iarbă, nu apar căpușe, șobolani... Rușine Nicușor Dan!!! Cel mai slab primar din istoria capitalei!

- Domnule primar, nu vă este rușine de bucureșteni? Dați o dată drumul la dezinsecție, deratizare și dezinfecție! Plătiți datoriile restante firmei ECO igienizare să înceapă odată treaba! Nu s-a făcut niciun tratament până acum. Ce așteptați?

- Dar expertul ăla originar din România care a rezolvat problema traficului la New York și pe care l-ați adus în echipă ce a facut? Mai lucrează la planul de fluidizare a traficului sau s-a lăsat păgubaș? Să înțeleg că asta e tot ce a putut face, străzi pietonale în weekend?

”Sar căpușele pe tine, domnule primar”

- De ce nu mergi la plimbare prin Cișmigiu, știi cum arată? Sau cu mașina pe Eminescu, Moșilor, Polonă... de fapt, în tot Sectorul 2. Pe cuvântul meu, fac poze la toate gropile din zonele mai sus menționate și spamez contul asta cu ele! Ne torni numai povești frumoase ca să acoperi mizeriile! PS: te-am votat, dar îmi pare rău!

- Străzi deschise... relaxare, superb, mirobolant, acestea fiind spuse, domnul primar a închis lista cu promisiuni electorale. A fost greu, dar a reușit.

- Sigur, am putea merge și prin parcuri, dar ne e frică de căpușe, că parcurile nu sunt îngrijite.

”După 22:00, te trezești brusc cu zeci de mașini care fac slalom printre pietoni”

- Păcat ca după 22:00 fix, te trezești brusc cu zeci de mașini făcând slalom printre pietonii destinși și relaxați. Mi se pare cel puțin stupid să se permită accesul tocmai când este "ora de vârf" pentru weekendul pietonal. Oamenii abia se obișnuiseră cu ideea că se pot plimba liniștiți, unii putin amețiți după 2-3 beri, și brusc se trezesc claxonați, sau mai rău, aproape călcați de mașini. Mi se pare periculos și lipsit de logică să se permită accesul după 22, normal era să fie permis accesul pietonal întreg weekendul, cu pauze de câteva ore 4:00 - 10:00, ptr aprovizionare și curățenie.

- Sunt alte probleme mai delicate de rezolvat sunt gropi, este plin Bucureștiul de gropi...

- După ce ca se circula ca dracu 5 zile pe săptămâna, te-ai gândit să mai aglomerezi puțin și în weekend, deh, sunt trotuarele mici pe aleea asta... nu avea loc lumea să se plimbe pe ele, trebuia închis bulevardul.

”Nespălați, dar plimbați”

- Super, am dat și eu o tură azi, dar din păcate, când am ajuns acasă și m-am băgat la duș, am fost nevoit, din nou, să folosesc antigel, ca să nu îngheț în timp ce mă spălam.

- Este bine că ați copiat ceva de la vechea conducere a Primăriei Capitalei când acest proiect se chema La Pas Pe Calea Victoriei! Măcar aici să ne plimbam, căci parcurile sunt deplorabile.

- Na, acum că s-au îndeplinit promisiunile din campanie, era momentul ideal pentru o plimbare. Parcă mi-e dor de Duamna.

- Te plimbi pe stradă pentru că în parcuri ies șerpii din iarbă! Sar căpușele pe ține, domnule primar! Herăstrău, Tineretului, Carol.

- Nespălați, dar plimbați.

- Ai avut curajul să ieși printre oameni? Wow, te așteptăm și în Cișmigiu! Este peste drum de Primărie, și se transformă în șerpărie!

- Am fost dimineață în Herăstrău, groaznic arăta. Este parcul tinereții mele, dar atâta mizerie și atâtea bălării nu am văzut niciodată. Sincer, nu mă așteptam! Poate dați o tura și pe acolo!

- Dacă în parcuri e junglă... măcar printre betoane să se plimbe poporul.

- E minunat, însă mi-ar plăcea să mă plimb în parcuri și nu pe străzi. Să nu fie șobolani, căpușe, țânțari. Nu mai zic și de restul problemelor...

Și astfel de comentarii au curs cu sutele, comentarii care arată nemulțumirile reale ale bucureștenilor, care cer normalitate.