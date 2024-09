Căldura extremă ar fi dus la decesul unui livrator. Soția a primit drept scuze doar "niște flori". Reacția companiei americane

Chris Begley, un șofer UPS cu 28 de ani de experiență, a murit în august 2023, în urma unor complicații ce par a fi legate de temperaturile ridicate, potrivit The Guardian. Incidentul a generat un val de nemulțumire în rândul angajaților și sindicatelor, care cer companiei să implementeze măsuri de siguranță mai riguroase pentru a proteja angajații în fața temperaturilor extreme.

Neysa Lambeth, soția lui Chris Begley, a povestit cum bărbatul s-a prăbușit din cauza căldurii în timp ce livra colete în Texas, în data de 23 august 2023. În loc să fie transportat la spital, a fost dus acasă de un manager, deși era evident că starea sa de sănătate era gravă.

Soția acestuia, aflată la acel moment în Florida pentru a avea grijă de tatăl său bolnav, a fost devastată când și-a auzit soțul confuz și slăbit la telefon. În următoarele zile, Begley a încercat să-și revină acasă, dar starea sa s-a agravat. În cele din urmă, a fost dus la spital, unde medicii nu i-au mai dat multe șanse.

Chris Begley a murit pe 28 august 2023, la câteva zile după ce tatăl soției sale și-a pierdut, de asemenea, viața.

"Îi spuneam să lupte. Și a încercat, dar pur și simplu nu a mai putut", a declarat Lambeth. Femeia a criticat dur UPS pentru modul în care au gestionat situația, afirmând că "nu au făcut ce trebuiau să facă pentru a-l proteja".

UPS CRASH: Teamsters Local 767 says the driver of this UPS truck passed out behind the wheel due to the heat on Friday. Temperatures reached 102 degrees at DFW. pic.twitter.com/hhPIBmQ3TU

După moartea lui Chris, UPS a negat inițial că decesul ar fi fost legat de căldură, susținând că ar fi fost cauzat de probleme cardiace. Totuși, Lambeth a considerat această explicație ofensatoare, menționând că nu i s-a oferit nicio consolare din partea companiei, în afară de o simplă livrare de buchete de flori.

"Am fost îngrozită și dezgustată să citesc că ar putea spune așa ceva în presă fără măcar să vorbească cu mine mai întâi", a declarat femeia. "Dacă l-ar fi dus la spital, poate că ar fi descoperit problema și l-ar fi putut salva", mai adaugă aceasta.

În urma unei investigații efectuate de Occupational Safety and Health Administration (SUA), UPS a fost amendat cu 66.000 de dolari pentru că nu i-a oferit lui Begley acces la îngrijiri medicale corespunzătoare.

UPS would rather have its workers collapse from heat stroke than install ACs in their vehicles like other delivery services. They even lie that it’s literally impossible to install one. pic.twitter.com/stj7mHt7zy