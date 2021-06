Câinele vegetarian al lui Andrei Roșu, fază tare cu MICUL, în fața lui Smiley. Ce DIETĂ are patrupedul celebru

Câinele vegan al lui Andrei Roșu a refuzat să mânânce mici, dar a început să dea din coadă atunci când Smiley i-a oferit o „gustare vegană”.

Câinele maratonistului Andrei Roșu a devenit celebru pe internet, după ce stăpânul lui a dezvăluit că acesta este vegetarian de mai mulți ani. Povestea patrupedului a creat o adevărată isterie în mediul online, după ce, mai mulți internăuți au criticat alimentația acestuia.

Andrei Roșu este tare mândru de cățelul său, Hoka, Golden Retrieverul vegetarian, a ajuns actor. Simpaticul patruped joacă un rol important într-o reclamă care mare a fi un remake al clipului lui Smiley "Sa-mi fie vara", potrivit Spectacola.ro

Ce i-a oferit Smiley cățelului

Maratonistul a postat pe rețelele de socializare un clip din timpul filmărilor de la reclama cu pricina, în care se vede cum un bucătar îi oferă cățelului spre degustare un mic proaspăt scos de pe grătarul încins. Spre surprinderea tuturor, patrupedul refuză micul. Aesta este momentul în care Smiley intervine și îi oferă animalului un morcov apetisant, pe care acesta îl primește extrem de încântat.

„Imagini de pe "platoul de filmare".

Spoiler alert: caine vegan (nu dau nume...) in noua varianta a clipului "Sa-mi fie vara" (Smiley). Reactia lui Chef Samuel, cand ia Hoka morcovul, este nepretuita”, a scris Andrei Roșu în descrierea clipului.

Andrei Roșu a pus „gaz pe foc” în urmă cu câteva luni, când dezvăluit meniul cățelului său vegan.

Ce mănâncă cățelul

Fostul component al trupei „Gaz pe foc” și maratonist, este vegan și militează pentru o alimentație naturală și sănătoasă. Până și patrupedul său, Hoka, în vârstă de 4 ani, a trecut pe un meniu vegan.

Cățelul mănâncă crochete din plante fortificate, dar și mâncare gătită „care conține suficiente calorii, proteine, minerale, vitamine și grăsimi pentru un alergător de 34 de kilograme, cu o medie zilnică alergată de 15 kilometri”.

„Ce mananca veganul patruped (în vârstă de 4 ani) al familiei noastre? În afară de bobițele din plante fortificate cu tot ce trebuie (si care se gasesc in comert - sunt vreo 10-15 branduri*), ne place sa ii si gatim, din cand in cand...

Iată fiertura de azi: cous-cous, quinoa, linte, morcov, cartof dulce, dovleac, țelină și un mix de uleiuri (cocos, in, măsline, floarea soarelui). Yummmyyyy!!... si suficiente calorii, proteine, minerale, vitamine si grasimi pentru un alergator de 34 kg, cu o medie zilnica alergata de 15 km”, descrie Andrei Roșu meniul cățelului său.

Reacțiile internăuților

Postarea maratonistului a adunat câteva mii de comentarii. Mulți dintre fanii sportivului criticând aspru decizia acestuia de a-și trece câinele pe o alimentație complet vegană. Câțiva fani, mai creativi, au tratat situația cu umor și ironie.

„Presupun că la intrarea în casă aveți un semn cu „Atenție! Câine RAW”, s-a amuzat un internăut.

„Eram odată în pădure și am fost încolțit de o haită de lupi. Cum nu sunt un alergător de cursă lingă, singura mea scăpare a fost să-i păcălesc să mă lase în pace. Norocul meu a fost că aveam în rucsac un pumn de semințe de quinoa și niște caju. Le-am aruncat spre ei și, efectiv, au urlat de plăcere. Ba chiar unul dintre ei a venit spre mine și mi-a mârâit fioros printre colți: "N-ai cumva niște linte? Suntem 8 pui în vizuină și lupoaica mamă muncește de dimineață până seara să ne pună un sparanghel pe masă...", a scris un urmăritor.

„Va rog respectuos sa consultați orice medic veterinar ca sa intelegeti ca ceea ce faceti contravine normelor de hranire a cainelui. Veganismul poate fi alegerea dvs, dar ceea ce faceti este greșit din toate punctele de vedere. Sper sa aveti intelepciunea sa alegeti sanatatea cainelui”, i-a transmis cu îngrijorare un alt fan.

„Dar nu mai simplu ii puneti 2 boluri, unul cu carne si unul cu quinoa? Vedeti ce prefera cainele sa manance. Era mult mai simplu decat sa pierdeti atata timp sa comentati unor oameni care nu va cunosc si nu ii cunoastet”, l-a indemnat altcineva.

„Sunt vegetariana de 8 ani si ma indrept incet catre veganism, dar niciodata n-o sa-mi chinui pisica in felul asta. Presupunerea mea e ca acel catel a mancat tot din bol nu de bun ce era, ci ca e in permanenta rupt de foame si lipsit de nutrienti”, a mai scris o prietenă virtuală a maratonistului.