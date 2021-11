Buşoi, avertisment din PE: Ne confruntăm cu un nou pericol. Impact catastrofal pentru oameni și natură!

"În UE ne confruntăm cu un nou pericol, care atacă mediul și, implicit, sănătatea noastră a tuturor: Comerțul ilegal cu gaze frigorifice / florurate (HFC). Este cea mai nouă infracțiune de mediu, cu un impact catastrofal pentru oameni și natură. Potrivit Environmental Investigation Agency (EIA), acest tip de comerț ilegal produce pagube de mediu echivanete cu noxele rezultate de la 6,5 milioane de mașini, pe an.

Am participat astăzi la un eveniment, care a reunit specialiști și decidenți la nivel european, în care am discutat despre pârghiile pe care le avem la îndemână pentru a opri comerțul ilegal. Lupta împotriva comerțului ilegal cu HFC este crucială nu numai pentru atingerea ambițiilor Europei în materie de climă, ci și pentru oprirea criminalității organizate și a economiei subterane.

Este extrem de imporant ca reglementările actuale privind gazele fluorate să fie actualizate și implementată în mod egal, pentru o monitorizare mai bună și oprirea fenomenului, în toate statele membre. Încurajez, de asemenea, România, să sporească aplicarea legii și amenzile pentru infractorii în acest domeniu.

Este timpul pentru acțiune și toleranță zero pentru cei care încalcă legea și pun în pericol viața oamenilor și mediul înconjurător", a scris europarlamentarul PNL Cristian Buşoi pe Facebook.

***

"Ca președinte al Comisiei ITRE din Parlamentul European, am participat la plenul parlamentar al Comunității Energiei, o organizație internațională care reunește Uniunea Europeană și vecinii săi pentru a crea o piață integrată a energiei paneuropene. Anul acesta, Plenul are loc într-un moment în care toate instituțiile UE lucrează intens la pachetul „Fit for 55”, cel mai cuprinzător set de propuneri pe care Comisia l-a prezentat vreodată cu privire la climă și energie, care pune baza pentru noi locuri de muncă, energie verde, susține inovația și combustibilii nepoluanți, pe scurt aduce în prim plan nevoia unei economii europeane rezistente și durabile.

În ultimii 30 de ani, UE a redus emisiile de gaze cu efect de seră cu 24%, în timp ce economia a crescut cu 62%. Acest lucru demonstrează în mod clar că decuplarea economiilor noastre de la emisiile de CO2 este posibilă. Dar pentru asta avem nevoie nu doar de ambiție și un dialog permanent cu industria, ci și de reglementăr, legislație adecvată și un parteneriat cu statele vecine UE și cu partenerii strategici, care își doresc să construiască o lume mai bună pentru generațiile viitoare. Fit For 55 oferă schimbările necesare în economia, societatea și industria noastră.

Aceasta este o responsabilitate colectivă și o oportunitate care trebuie să fie deschisă tuturor: inovatorilor și investitorilor, companiilor, consumatorilor, gospodăriilor și persoanelor fizice", a mai transmis, astăzi, Cristian Buşoi.