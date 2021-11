Bursucu, blocat de ce i-a spus fiica sa la telefon: Nu este ușor. M-a "rupt" emoțional

"Sunt puțin mai liniștit, pentru că fiica mea a mai crescut puțin, nu avem nici probleme mici, nici probleme mari și sper să nu avem probleme deloc. A intervenit o relaxare, pentru că putem să o luăm cu noi pe unde mergem. Din punct de vedere profesional sunt foarte fericit, pentru că, pe lângă emisiunea zilnică, „Teo Show, filmez și pentru „Roata Norocului, producție care merge excelent, care ne aduce satisfacții extraordinare. Reușim să facem concurenții fericiți, prin premiile oferite, și telespectatorii, prin conținutul pe care, alături de invitați, îl creăm. Asta se vede în audiențe și nu pot fi decât fericit", a spus Adrian Cristea, cunoscut ca Bursucu, într-un interviu pentru viva.ro.

"M-a "rupt" emoțional"

"Acum câteva zile, veneam de la filmare, era târziu, mă duceam spre casă și ea se pregătea de somn. M-a sunat, m-a întrebat ce fac, i-am spus că mă duc acasă și Anais mi-a spus: „Uaa, vii pe la mine, vii să mă vezi?. M-a "rupt" emoțional. Avem un alt obicei seara, înainte de culcare, ne sunăm video și ne spunem rugăciunea. Eu spun „Tatăl Nostru, ea spune „Înger, îngerașul meu. Într-o seară, după ce ne-am spus rugăciunile, mi-a zis: "Tati, să știi că mie tot îmi este dor de tine!". Nu este ușor, dar am luat decizia ca lucrurile să fie așa, pentru că noi, la Constanța, avem o casă, aici avem un apartament. Copiii, acolo, au tot ce trebuie, mai ales în perioada asta dificilă. Iubita mea are toate afacerile acolo și nu putem lăsa totul baltă doar pentru că eu stau patru zile la București. Când sunt acasă, compensez, și cred că acest lucru este cel mai important", a mai spus Bursucu.

"Nu am crezut vreodată că pot iubi pe cineva atât de tare"

"Eu nu am crezut vreodată că pot avea teamă de ceva. Nu am crezut vreodată că pot iubi pe cineva atât de tare. Imaginați-vă că dacă fiica-mea a strănutat de două ori e generală. Sunt panicos când vine vorba de ea, fricos, îmi trec 1001 de filme prin cap, tot ce-i mai rău. După care încerc să mă liniștesc. Am momente, spre exemplu, când, dacă are stare febrilă, și cred că a avut de două ori în trei ani și patru luni cât are acum. Se întâmplă ceva în corpul meu, și încep să tremur și nu mă pot controla. Trebuie să stau câteva secunde, să-mi revin, și-mi spun ok, hai să trecem și peste asta.

Trăiesc acel sentiment al iubirii totale, necondiționate. Îmi doresc ca fetele mele să aibă tot ce le trebuie, să fie fericite! Cel mai intens moment al vieții mele a fost când am vazut-o pe fiica mea pentru prima oară. (…) Când am ținut-o prima dată în brațe. În momentul în care pielea ei a atins pielea mea a fost o senzație unică. Nu există termen de comparație pentru felul în care m-am simțit! După aceea, bineînțeles, toate momentele acelea. Primul zâmbet, primul pas, primul cuvânt … sunt unice", spunea Bursucu, în urmă cu ceva timp, pentru ciao.ro.