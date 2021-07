Burduja, despre Clotilde Armand: E știrea bombă a zilei. Cea mai bună dovadă a incompetenței și imposturii

Sebastian Burduja se referă la faptul că s-a avem doar 4,7% execuție bugetară pe investiții în Sectorul 1.

”Stirea bomba a zilei este: DOAR 4,7% execuție bugetară pe investiții in sectorul 1. E cea mai buna dovada a incompetentei, imposturii si haosului generate de actuala administrație. Fara investiții, nu poti genera dezvoltare si nu poti sa răspunzi nevoilor oamenilor”, a scris liderul PNL Sector 1 Sebastian Burduja pe Facebook.

Cât despre criza gunoaielor, Sebastian Burduja, președintele PNL Sector 1, a mai declarat: ”PNL a susţinut de opt luni de zile, de la declansarea scandalului, nişte lucruri foarte simple: că gunoiul trebuie strâns la un cost cat mai mic si cu o calitate cat mai buna a serviciilor; că nu ne interesează firma care îl strânge; şi că toate demersurile trebuie să fie legale pentru a nu expune Primăria, de fapt cetăţenii Sectorului 1, unor riscuri de prejudicii de zeci şi sute de milioane euro. Şi pentru a avea domnia legii în această ţară, pentru că de aceea suntem într-o democraţie ca să avem stat de drept. Pentru asta au ieşit oamenii în stradă în această ţară.

Astăzi PNL va susţine un demers de iniţiere a unei acţiuni în instanţă pentru această reziliere. Este o chestiune care trebuie tranşată de instanţă, sunt convins ca se va face dreptate. Legalitatea acţiunii in instanta trebuie garantata, aşa cum scrie in lege, de primar şi aparatul primarului. Votul in consiliu se da strict pe oportunitate. Si da, este oportun sa lăsam justitia sa se pronunțe, noi am cerut asta de la bun inceput”.

Primarul Clotilde Armand a convocat, pentru marţi, o nouă şedinţă extraordinară a Consiliului Local pentru a vota un proiect care să-i permită să ceară în instanţă rezilierea contractului cu Romprest.





În Sectorul 1 a fost declarată stare de alertă din cauza situaţiei gunoaielor.