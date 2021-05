Bunurile personale ale lui Stephen Hawking, expuse în muzeu

Conform Sky News, bunurile fizicianului răposat în 2018 vor juca rolul unei capsule a timpului dedicată vieții și carierei acestuia. Toate obiectele din biroul său vor fi conservate la Muzeul de Științe din Londra, iar anumite selecții inedite vor fi expuse din 2022. În colecție includem unul din primele sintetizatoare de voce, unul dintre ultimele scaune cu rotile, pariuri științifice semnate cu amprenta sa, dar și scrisorile adresate papilor, președinților și cercetătorilor lumii.

La Muzeul de Științe din Londra vor mai fi expuși și niște ochelari cu senzor care puteau fi controlați cu mișcările pometului. Primele generații de echipamente de comunicare pe care le-a avut au implicat degetele, însă, până în 2008, acesta nu mai putea să-și folosească degetele, așa că a fost dezvoltat un sistem care se baza pe ochelari. Aceștia aveau un LED infraroșu și un receptor care converteau semnalele într-un întrerupător.

