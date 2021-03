Bunica kenyană a lui Barack Obama, Sarah, a murit

Conform BBC, femeia numită de fostul președinte american „bunicuța Sarah” i-a luat apărarea lui Barack în 2008, în timpul campaniei prezidențiale. În acele vremuri se specula faptul că Obama nu este născut în SUA și că este musulman.

„O să ne lipsească cu desăvârșire”, a reacționat fostul președinte american, pe Twitter, „însă îi vom celebra cu recunoștință viața lungă și remarcabilă”. Și președintele Kenyei, Uhuru Kenyatta, a transmis condoleanțe, numind-o pe vârstnică „o femeie puternică și virtuoasă”, „un model pentru valorile familiei”.

My family and I are mourning the loss of our beloved grandmother, Sarah Ogwel Onyango Obama, affectionately known to many as “Mama Sarah” but known to us as “Dani” or Granny. We will miss her dearly, but we’ll celebrate with gratitude her long and remarkable life. pic.twitter.com/avDY4f1PVu