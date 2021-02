Bulai, avertisment pentru români după un an de pandemie. "2020, an al cadourilor. Vine austeritatea. Autorităţile, OBLIGATE"

Politologul Alfred Bulai avertizează că pentru România abia de acum vine greul, dar şi că anul 2020 a fost un an al cadourilor, din pricina alegerilor locale şi parlamentare.

"România este un pic anchilozată, a fost într-un an plăcut, un an al cadourilor. Având alegerile, acest spectru, a fost o chestie spectaculoasă. Nu contează că închidem fabrica, vă plătim noi, nu contează că nu funcţionează nu ştiu ce, plătim noi. Nu contează că aia, aia, plătim noi. Nu plătiţi la bănci, staţi liniştiţi, amânaţi. Ca şi cum dacă plăteşti peste nouă luni ai dintr-o dată bani, după ce ai stat acasă jumătate de an.

Acum s-a cam terminat cu cadourile, suntem în perioada de tatonare. S-au anunţat primele măsuri care duc într-o zonă de scădere evidentă economică şi de strâns cureaua. Austeritatea începe să vină. Nu se simte încă, pentru că s-a mai prins un cheag. Micile mişcări s-au făcut, vor fi mai multe. Guvernanţii sunt obligaţi să ia toate măsurile dure, care sunt în primul rând compensatorii pentru dezastrul de anul trecut, în care am avut scădere economică, dar nu şi scăderea veniturilor populaţiei. De aceea ne-am simţit relativ bine cu coronavirusul. Partea proastă vine abia acum. În alte ţări mai pragmatice a venit de mult", a declarat Alfred Bulai într-un interviu exclusiv DC NEWS.