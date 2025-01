Bucureștenii, îngroziți de noul cost al biletului la Metrorex. Mesajul care a aprins Internetul: Calculați voi, cei care vă plângeți că ”toate s-au scumpit”

”Când prima ieșire din casă pe anul ăsta te costă 100 de lei” a scris, ironică, cea care-și spune Sanda Din Obor. Ulterior, după o serie de reacții diverse, a revenit cu lămuriri: ”Vreau să editez această postare pentru că nu cred că s-a înțeles că sunt ironică. 100 lei dat în 30 zile pe lună = aproximativ 3 lei și un pic pe zi. În unele zile ai două drumuri dus-întors, ceea ce îți reduce costul unei călătorii la 60 de bani. În 2016, când mergeam la școală în Londra plăteam uneori (în funcție de oră) și 12 lire pe zi un drum dus-întors. Lira era 6.20 lei. Calculați voi, cei care vă plângeți că ”toate s-au scumpit”, dar angajații Metrorex nu au nevoie de măriri de salarii”.

”Nu poți compara transportul în comun londonez cu cel bucureștean. Nu mai zic de salarii...”

Reacțiile au curs, inclusiv după precizări: ”Am văzut comparația cu Londra și subscriu. Am trăit 5 ani acolo. Plus vibe-ul din subteran. Coada la oră de vârf la Victoriei e pistol cu apă pe lângă ce e la ăia. Și dacă asta nu e suficient, supralicitez și cu mersul vara acolo, unde sistemele de ventilație sunt varză”, ”E așa și nu prea. Am locuit și eu 9 ani în Londra. Este scump transportul acolo, dar și salariile pe măsură. 5 lei călătoria la Metrorex pentru ce salarii minime sunt în România, e mult”, ”În Londra am dat 15 lire din zona 5 în centru și înapoi, în 2018, mai punem și a doua persoană?”, ”Am trăit în Londra câțiva ani. Nu poți compara transportul în comun londonez cu cel bucureștean. Nu mai zic de salarii... în 2016 mă costa 160 de lire pe lună abonamentul și nu consideram că e mult raportat la salariul de atunci. Ce sens ar fi avut să convertesc în lei și să compar cu București?” arată doar o parte din comentarii.

”Da, sunt socialistă, scuze eu”

”Să revenim la postarea despre scumpirea biletului la Metrorex. Dintre cei ultragiați, vreau să întreb câți dau 28 de lei pe zi pe un pachet de țigări? Sau 26. Sau 22, cât îs alea de la West, mai ieftine. Câți dintre cei ultragiați comandă prin aplicațiile care percep un comision de 30% de la restaurante și le lasă câte 5 lei livratorilor? Câți dintre cei ultragiați nu ezită să plătească un babanu fiert cu zahăr la 20 de lei, la târgurile din București? Da, sunt socialistă, scuze eu. Din păcate, nu mai pot fi pesedistă, pentru că pesedeul nu își mai respectă de multă vreme doctrina, după umila mea părere” a revenit Sanda Din Obor.

