Bruce Springsteen, susținere pentru Kamala Harris: Are o viziune care respectă și include pe toată lumea

Legendarul cântăreț Bruce Springsteen și-a anunțat joi susținerea pentru Kamala Harris, candidata Partidului Democrat la alegerile prezidențiale din 5 noiembrie, continuând astfel seria celebrităților care și-au exprimat sprijinul față de vicepreședinta Statelor Unite în cursa împotriva fostului președinte republican Donald Trump, informează Reuters.



Kamala Harris are deja susținerea unor personalități și celebrități de la Hollywood, de la legendara actriță Meryl Streep la actorul de comedie Chris Rock și fosta prezentatoarea de televiziune Oprah Winfrey. Luna trecută, megastarul pop Taylor Swift și-a anunțat sprijinul pentru Harris, iar recent, baschetbalistul Stephen Curry li s-a alătura susținătorilor celebri.



”Donald Trump este cel mai periculos candidat la președinție din timpul vieții mele”, a scris pe Instagram cântărețul Bruce Springsteen, cunoscut pentru piese precum ”Born in the U.S.A.” și ”Born to Run”.

”Pe de altă parte, Kamala Harris și Tim Walz sunt dedicați unei viziuni asupra țării care respectă și include pe toată lumea, indiferent de clasă, religie, rasă, preferințe politice sau identitate sexuală”, a spus Bruce Springsteen, menținonându-l pe coechipierul Kamalei Harris, guvernatorul statului Minnesota. ”Iar ei vor să crească economia țării noastre astfel încât să beneficieze toată lumea, nu doar câțiva - cum aș fi eu - care sunt în top”, a adăugat el.

Cine este Bruce Springsteen

Originar din New Jersey, Bruce Springsteen, supranumit ”The Boss”, deține în palmares 20 de premii Grammy și un premiu Oscar. A fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame în 1999.



Bruce Springsteen, în vârstă de 75 de ani, este de mult timp un suporter vocal al politicii democrate, a făcut campanie pentru fostul președinte Barack Obama și a susținut-o pe candidata democrată Hillary Clinton la alegerile din 2016.



Mulți actori, producători și cineaști de la Hollywood au spus că o consideră pe Kamala Harris, originară din California, drept candidata orașului lor natal în cursa împotriva lui Donald Trump, care se anunță a fi strânsă, potrivit sondajelor.



În unele cercuri democrate, există însă temeri că susținerea venită din partea unui număr prea mare de celebrități ar putea determina apariția unei reacții negative în rândul publicului general. Potrivit unor voci, Hillary Clinton, care a fost învinsă la alegerile din 2016 de Donald Trump, a creat o imagine de elitism după ce un lung șir de vedete și-au anunțat în mod public susținerea pentru candidatura ei, conform Agerpres.

