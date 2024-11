Bruce Springsteen, primul concert după înfrângerea Kamalei Harris. „O rugăciune de luptă pentru țara mea”

Versurile piesei, aparent premonitorii, au rezonat puternic în contextul sprijinului public al lui Springsteen pentru fosta vicepreședintă Kamala Harris, al cărei mandat a fost încheiat în urma înfrângerii în fața lui Donald Trump.

„Last night I stood at your doorstep / Trying to figure out what went wrong”, a cântat el, capturând spiritul unei țări profund divizate, continuând cu „It’s gonna be a long walk home”.

Springsteen s-a aflat printre cei mai activi susținători ai campaniei lui Harris, transmițând un mesaj clar prin intermediul videoclipului „Hope and Dreams”.

În acest mesaj, a vorbit deschis despre importanța alegerilor și despre dorința sa de a vedea la conducere un președinte care să respecte valorile fundamentale ale Americii. „Aceste alegeri sunt despre un grup de oameni care vor să submineze în mod fundamental modul nostru de viaţă american. Donald Trump nu înţelege această ţară, istoria sa sau ceea ce înseamnă să fii profund american”, a spus Springsteen. „Vreau un preşedinte care respectă Constituţia, care doreşte să protejeze şi să ghideze marea noastră democraţie, care crede în statul de drept şi în transferul paşnic de putere, care va lupta pentru drepturile femeilor şi pentru dreptul femeilor de a alege şi care doreşte să creeze o economie de clasă de mijloc care să servească tuturor cetăţenilor noştri”, a mai spus acesta.

Declarațiile sale au fost făcute publice la un miting organizat pe 28 octombrie în sprijinul lui Kamala Harris, unde pe scenă au urcat și alte personalități, printre care John Legend și fostul președinte Barack Obama.

Concertul a avut loc în Philadelphia, la doar câteva zile după ce Springsteen a participat la un eveniment similar în Georgia, unde a descris-o pe Harris ca fiind „pregătită să devină cel de-al 47-lea președinte al Statelor Unite, în timp ce Donald Trump aspiră la poziția de tiran american”.

Bruce Springsteen nu a fost singurul artist care s-a alăturat campaniei anti-Trump.

Zeci de muzicieni, actori și personalități din industria de divertisment și-au exprimat sprijinul pentru Harris, în efortul de a preveni revenirea lui Donald Trump la Casa Albă. Trump, care a fost de două ori pus sub acuzare, ar putea deveni primul fost președinte care își reia mandatul într-o perioadă neconsecutivă și, totodată, primul candidat cu antecedente penale să ajungă în cea mai înaltă funcție din țară, potrivit publicației Billboard.

