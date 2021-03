Britanicul Jack Draper s-a prăbuşit pe teren în primul său meci la Miami Open - Video

Soarele, umiditatea şi arşiţa l-au afectat puternic pe Draper, 19 ani (316 ATP), deţinătorul unui wildcard, care a căzut pe teren în urmărirea unei mingi, ce a consfinţit câştigarea primului set de către Kukuşkin cu scorul de 7-5.

La 6-5 pentru kazah, Draper a simţit o slăbiciune şi a primit ajutor medical, i s-a controlat tensiunea şi ritmul cardiac, înainte de a decide să revină pe teren. Starea britanicului s-a înrăutăţit, mişcările lui au devenit tot mai lente şi în final a căzut în urmărirea mingii de set.

A primit din nou ajutor medical, s-a ridicat, dar nu a mai continuat partida. La pauză, am început să nu-mi mai simt corpul. Am spus că voi continua, pentru că nu aveam senzaţia de leşin. La ultimul punct, nu am leşinat. Doar m-am împiedicat, pentru că am început să mă simt cu adevărat ameţit. În ultimele ore, am încercat să mă recuperez cât de bine pot, cu ajutorul fizioterapeuţilor, să am grijă de mine şi să trec peste asta, a spus Draper după meci.