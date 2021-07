Brigitte și Florin Pastramă, plasați sub control judiciar pentru 60 de zile. Și-au RECUNOSCUT faptele

Brigitte și Florin Pastramă sunt acuzați că ar fi vândut măşti de protecţie contrafăcute.

În urma perchezițiilor făcute la cei doi soți acasă, s-a decis ca cei doi să fie plasați sub control judiciar timp de 60 de zile.

Brigitte și Florin Pastramă și-au recunoscut faptele, dar au susținut că nu știau că vânzarea acelor măști constituie o infracțiune, potrivit Antena Stars.

Autoritățile s-au autosesizat după ce Brigitte Pastramă a promovat măștile contrafăcute pe mai multe site-uri.

Florin Pastramă a fost întrebat chiar în cadrul unei emisiuni dacă măștile sunt originale, iar răspunsul său a fost: "Da, sunt originale".

Brigitte, cea care a venit cu ideea "afacerii"



Brigitte este cea care a avut ideea de a vinde măști contrafăcute. Aceasta ar fi comandat produsele din China și le-ar fi vândut pe un site înființat chiar de ea, dar și pe pagina electronică a unui celebru magazin online.

„Astăzi, 22.07.2021, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului Serviciul de Investigare a Criminalității Economice Sector 2, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, a pus în executare un mandat de percheziție domiciliară pe raza județului Ilfov, emis de Judecătoria Sectorului 2 Bucuresti, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrafacerea unei mărci și punerea în circulație de produse contrafăcute. Totodată, sunt puse în executare mandate de aducere emise pe numele a două persoane, care vor fi conduse la sediul Politiei Sectorului 2 pentru audieri. Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2”, se arată într-o informare a Poliţiei, potrivit Antena 3, citează Spectacola.ro

În ce afaceri au inevestit cei doi soți

Joi, 22 iulie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2 au percheziţionat joi locuinţa soţilor Brigitte şi Florin Pastramă, într-un dosar în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrafacerea unei mărci şi punerea în circulaţie de produse contrafăcute, potrivit Agerpres.

Potrivit unor surse judiciare, Brigitte şi Florin Pastramă au calitatea de suspecţi în dosar, fiind acuzaţi că ar fi vândut ilegal măşti de protecţie contrafăcute.



Cei doi au fost ridicaţi cu mandat din locuinţă şi duşi la audieri la sediul Poliţiei Sectorului 2.



Cercetările sunt continuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Brigitte și Florin Pastramă au făcut investiții în ultimii ani în mai multe afaceri. Cei doi fac parte dintr-un reality-show la Antena Stars, dar conduc atât o shaormerie, cât și o afacere cu haine de firmă pe care o au în Nordul Capitalei, pe care, potrivit lor, au închis-o pentru că le-a adus pierderi de 100.000 de euro.

"Am considerat că e cel mai bine pentru noi să valorificăm aceste spaţii, nu să le dăm altora spre închiriere. Am făcut şaormerie în spaţiul vechi şi deocamdată e foarte bine. Eu şi Florin ne ocupăm, am angajat doi băieţi care se pricep să facă shaorma şi am adus un preparat de la mine de acasă, din Timişoara. Se numeşte pleşcaviţă şi e de vită, mai exact din pulpă de viţel. Un meniu cu şaorma medie şi suc la doză costă 15 lei, iar un meniu cu pleşcaviţă, cartofi pai şi suc costă tot 15 lei. Băieţii fac şi pizza, iar meniul cu suc costă şi el 15 lei. Ne dăm tot interesul să fie bine", declara Brigitte în urmă cu ceva timp