Borussia Monchengladbach - Manchester City. Pep Guardiola, declarație de intenție pentru adversari

Conform Sky Sports, echipa lui Pep Guardiola se îndreaptă accelerat spre un nou titlu de Premier League, al treilea în ultimii patru ani, însă englezii se împiedică mai mereu în Champions League.

În acest an, ghinionul lui City este pe final. Bernardo Silva a înscris cu capul dintr-o centrare a lui Joao Cancelo, în prima repriză. Tot o lovitură cu capul a închis tabela la 2-0, după pasa lui Silva pentru Gabriel Jesus. 19 victorii consecutive are City în toate competițiile, iar Pep Guardiola are șanse serioase să câștige toate cele patru trofee pentru care se luptă în următoarele câteva luni.