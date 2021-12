Bogdan Teodorescu: Acum câţiva ani, Mamaia era la bătaie cu Ibiza. De ce nu era măgulitor

"România nu îşi exploatează turismul pentru că, după părerea mea, în fruntea turismului românesc nu a fost până în momentul de faţă cineva care să înţeleagă cum funcţionează acest fenomen. Din două părţi: ori ca turist, ori ca om documentat în domeniul ăsta. Turismul este şi un business pe care ar trebui să îl înţelegi ca să îl conduci. Dar este şi o formă de bucurie umană pe care ar trebui să o trăieşti ca să ştii ce să oferi.

Acum mulţi ani, încă era Radu Mazăre primar la Constanţa, atrăgeam atenţia că ori Lonely Planet, ori Sunday Times, făcuse o listă de locuri alternative de mers în Europa. Pe ideea să nu te duci acolo, du-te acolo. La concurenţă cu Ibiza era pusă Mamaia. De ce? Motivaţia era pe de o parte măgulitoare, pe de o parte nu. Partea măgulitoare era că era fain, distracţie, preţuri mai mici. Partea mai puţin măgulitoare era că erau fetele şi drogurile mai ieftine. Ăsta era un comentariu, în publicaţie zicea de distracţie. În comentarii apărea şi ideea asta cu drogurile", a declarat Bogdan Teodorescu la DC NEWS TV.

"În continuare, ne așezăm pe lipsa unui proiect și pe lipsa înțelegerii unei oferte reale pe care poți să o faci. Făcând o analiză, esența turismului pornește de la ce ai. România nu face parte dintre țările care au un mega obiectiv, precum are Franța - Parisul. Mă rog, Franța are mai multe mega obiective: Valea Loirei, Paris etc. Ungaria are Budapesta, un mega oraș atractiv pentru turiști. România nu are așa ceva, ci mai multe obiective foarte interesante, dar nici unul dintre ele nu este răpitor, precum piramidele de lângă Cairo, Valea regilor, nu avem așa ceva", a punctat Teodorescu.

"Prin urmare, automat trebuie să îți construiești viziunea turistică pe oferta pe care o ai. Trebuie să te bazezi esențial pe lucrurile pe care tu le ai și alții nu. Ani la rând, mari realizatori de televiziune care au venit de peste hotare să facă documentare despre România au remarcat acest lucru: România neîmblânzită, România rustică, România rurală. Practic, tu ce ai de oferit este o Românie, destinație turistică non-modernă, într-o Europă foarte modernă, pe care ar trebui să o garnisești cu niște condiții de trai și de cazare foarte bune, cu locuri de mâncare foarte sigure, dar în zona autenticului, originalului. Or, lucrul acesta noi nu îl facem, nu le promovăm foarte tare peste hotare pentru că sunt realmente necunoscute", a declarat Teodorescu.

