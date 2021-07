Bogdan Teodorescu: Aceasta este marea problemă a PNL, nu că trebuie să aleagă între Cîţu şi Orban

"Problema care apare nu este faptul că ei (n.r. - liberalii) aleg între Cîţu şi Orban. Problema este că Orban candidează. Acesta este punctul meu de vedere. Eu nu fac acum vreo apologie a lui Cîţu. Numai că mesajul pe care domnul Orban l-a primit de la electoratul României în decembrie 2020 trebuia să fie suficient pentru un lider de partid ca să înţeleagă că trebuie să facă un pas înapoi. Asta înseamnă să pui organizaţia deasupra intereselor tale.

În acel moment, domnul Cîţu rămânea singur pe traseu şi desigur putea să existe un contracandidat, astfel încât bătălia să fie una coerentă, între doi oameni cu greşeli sau cu lucruri bune, şi dintre care partidul urma să aleagă ce considera că este mai bun pentru viitorul lor.

Obsesia liderilor, nu numai din România, dar foarte mult din România, de a considera că funcţiile pe care le au sunt pe viaţă şi că organizaţiile le sunt datoare şi mai mult decât atât, tendinţa sinucigaşă a unor organizaţii de a merge în neştire cu liderul politic deşi este evident că acesta nu-i duce decât din rău în mai rău sunt explicaţia pentru ceea ce se întâmplă acum.

Problema PNL-ului în momentul de faţă nu este doar că are de ales între Cîţu şi Orban. Problema PNL-ului este că are un preşedinte de partid care, deşi a fost învins în alegeri, nu a făcut gestul normal în orice parte a lumii să facă un pas înapoi", a explicat profesorul Bogdan Teodorescu la DC News, în emisiunea realizată de către Răzvan Dumitrescu.

Orban: Cine umileşte preşedintele PNL umileşte PNL în ansamblul său

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat marţi, la Ploieşti, că cine îl umileşte pe preşedintele PNL umileşte partidul în ansamblul său şi implicit pe fiecare dintre membrii acestuia.



"Pentru mine, a fi preşedintele Partidului Naţional Liberal înseamnă o răspundere uriaşă, o povară imensă şi o misiune pe care am înţeles să o îndeplinesc aşa cum am putut mai bine. Vreau să le transmit unora mai puţin obişnuiţi cu PNL: cine umileşte preşedintele Partidului Naţional Liberal umileşte Partidul Naţional Liberal în ansamblul său şi, la urmă, îl umileşte pe fiecare dintre membrii Partidului Naţional Liberal, provocând un grav deserviciu nouă, fiecăruia dintre noi", a spus Orban în discursul susţinut la conferinţa de alegeri a PNL Prahova.



Ulterior, liderul liberalilor a menţionat, într-o declaraţie de presă, că decizia de susţinere a unui candidat pentru funcţia de preşedinte al partidului nu poate fi luată de o singură persoană, fie ea şi preşedinte de organizaţie.



"Sigur că decizia de susţinere a unui candidat nu poate fi luată numai de un singur om, chiar dacă este preşedintele filialei. La Congres, în funcţie de forţa filialei, vor veni între 60 şi 150 de delegaţi din fiecare filială judeţeană. Până la urmă, delegaţii la congres, cei 5.000 de membri ai PNL, elita practic a PNL, consultând baza partidului, cei 5.000 de delegaţi vor hotărî preşedintele partidului. Sigur că nu arată frumos şi regret profund că apar astfel de suciri şi de modificări unilaterale ale unor poziţii care au fost luate instituţional de conducerile filialelor", a declarat Orban.



El a subliniat că oamenii judecă un partid aflat la guvernare după lucrurile făcute concret, arătând că PNL trebuie să sprijine primarii, astfel încât ei să poată duce la bun sfârşit proiectele.



"Sunt mâhnit, sincer vă spun, sunt mâhnit că în discursul public al unor colegi nimeni nu vorbeşte despre guvernarea PNL în vreme de pandemie şi nimeni nu spune un lucru, că izvorul relansării economice care duce la cea mai mare creştere economică de la nivelul Uniunii Europene al României se datorează acelei guvernări în care noi am luat măsuri peste măsuri de susţinere a cetăţenilor, a mediului de afaceri, a profesiilor liberale, a tuturor celor afectaţi de pandemie. Am injectat capital, am lăsat capital în companii, am susţinut companiile prin seturi de măsuri la care nu s-a gândit nimeni în alte ţări din Uniunea Europeană. Creşterea economică a început în trimestrul patru, din decembrie (...) şi va continua această creştere economică", a mai spus Orban potrivit Agerpres.