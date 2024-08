Bogdan Chirieac, despre dosarul morților suspecte de la Spitalul Pantelimon: "Medicii implicați au omorât acești oameni în mod deliberat. Știm de ce? Cu ce-i încurcau?" 

Astăzi au fost reținute două doctorițe și o asistentă în legătură cu morțile suspecte de la spitalul Sfântul Pantelimon. La patru luni de la izbucnirea scandalului, Ministerul Sănătății solicită demisia managerului și directorului medical al spitalului din Capitală.

O doctoriță a fost scoasă cu cătușele urmând să treacă printr-un mandat de reținere de 24 de ore. Dacă în cursul zilei de mâine vor decide procurorii, atunci ea va fi adusă și în fața magistraților cu propunerea de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.

Dosarul investighează decesul a 17 pacienți. O asistentă de la ATI a Spitalului Sfântul Pantelimon a raportat decesele, acuzând medicii că au redus intenționat doza de noradrenalină, ceea ce ar fi provocat moartea pacienților.

Astăzi au avut loc percheziții domiciliare, fiind ridicate dispozitive și documente medicale ce vor fi analizate de anchetatori. Audierile au durat peste 10 ore, iar alte persoane ar putea fi chemate în zilele următoare. Una dintre doctorițele de la secția ATI a răspuns întrebărilor anchetatorilor în prezența avocatului și a participat la percheziții, fiind reținută pentru 24 de ore.

În cadrul unei intervenții la Antena 3 CNN, în emisiunea lui Răzvan Dumitrescu, analistul Bogdan Chirieac a comentat cazul de la Sfântul Pantelimon.

"Au mai fost cazuri în lume în care un asistent sau un medic omora pacienți"

"Eu vă mărturisesc că nu înțeleg nimic din acest caz de când a apărut, de acum câteva luni de zile. Adică, mereu mi-am pus o întrebare. Deci, sunt niște medici. Medicii salvează vieți. Sigur, medicul e un instrument în mâna lui Dumnezeu, m-a învățat profesorul Lascăr, deci am avut de unde învăța. Aceste instrumente în mâna lui Dumnezeu, care salvează vieți, sunt medici. Totuși, peste noapte acești medici au devenit criminali în serie. Despre asta e vorba. Deci, noi am plecat, iar presa a arătat corect, chiar dacă a trebuit în după-amiaza aceasta să-mi cer scuze unor colegi din presă, pe pista nevinovăției. Adică, noi i-am crezut la vremea respectivă. Am spus și în emisiune. Acum, totul rezultă în felul următor: Medicii implicați, câțiva medici, nu generalizez, vorbesc de secția de la Sfântul Pantelimon, unde sunt oameni aflați în dificultate la Terapie Intensivă, acolo nu ajungi dacă ești sănătos tun, au omorât acești oameni în mod deliberat. Știm de ce? Cu ce-i încurcau? Aveau probleme psihice? Au mai fost cazuri în lume, să știți, că am mai investigat, în care un asistent sau un medic omora pacienți. Au fost cazuri cu 6, 8, 10. Au fost în Germania și în Statele Unite. Rezultă că și noi ne confruntăm cu așa ceva la Sfântul Pantelimon. Mai departe, iar aici e un semn de întrebare. Colegiul Medicilor, ca și CSM-ul pentru justiție, rezultă că e nefuncțional. Dacă nu erau procurorii și nu descopereau ce s-a întâmplat, procurori despre care, de obicei, nu spunem lucruri bune, că nu sunt lucruri bune de spus despre justiția din România, poate acum ar trebui să spunem ceva bun, medicii de la Pantelimon continuau să ucidă", a precizat Bogdan Chirieac.

Acest articol reprezintă o opinie.