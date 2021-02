Bogdan Aurescu a discutat cu echipa lui Aleksei Navalnîi: Vizita lui Borell la Moscova, moment de răscruce pentru UE / VIDEO

Miniştrii de Externe din statele membre ale Uniunii Europene se vor reuni astăzi la Bruxelles. Oficialii se vor consulta cu privire la o eventuală strategie comună împotriva Rusiei (mai multe detalii AICI).

Aurescu, despre cazul lui Navalnîi

„În primul rând, cu privire la relațiile UE-Rusia - este un subiect foarte important. Ieri seară am avut o întâlnire, împreună cu alți colegi, cu reprezentanți ai personalului domnului Navalnîi și am discutat despre situația drepturilor omului în Rusia, despre adoptarea de noi sancțiuni legate de drepturile omului. Am discutat, de asemenea, despre modul în care UE poate sprijini mai bine societatea civilă democratică din Rusia și sunt de părerea mea că UE trebuie să își consolideze sprijinul pentru societatea civilă și comunicarea sa către publicul larg din Rusia, în general“, a precizat ministrul român al Afacerilor Externe.

Ministrul român de Externe condamnă vizita lui Borell la Moscova

„Astăzi vom discuta despre relațiile UE-Rusia și în contextul recentei vizite efectuate de Înaltul Reprezentant Josep Borrell la Moscova. Această vizită a reprezentat, pentru noi, un fel de răscruce și un punct de inflexiune. Este clar că trebuie să reevaluăm relația noastră cu Rusia, pe fondul acestei vizite, care a arătat că, din păcate, Rusia nu este deschisă pentru a avea relații normale cu Uniunea Europeană. Dimpotrivă, vedem o atitudine din ce în ce mai asertivă față de Uniunea Europeană. Desigur, vom discuta astăzi și despre sancțiuni și, din câte știu de la colegii mei, miniștrii de externe ai statelor membre, există o foarte mare majoritate care susține adoptarea de noi sancțiuni“, a mai precizat Bogdan Aurescu.