Bob Odenkirk, spitalizat după ce s-a prăbușit pe platoul de filmare

Actorul Bob Odenkirk, care a jucat în serialul „Breaking Bad” a fot transportat de urgență la spital marți, 27 iulie, după ce s-a prăbușit pe platoul de filmare, a transmis TMZ Entertainment, citat de CNN. Actorul filma pentru serialul „Better Call Saul”, în New Mexico, când incidentul a avut loc. O sursă care a asistat laîntâmplare a confirmat informațiile.

„Better Call Saul” a ajuns la sezonul 5, sezonul cu numărul 6 fiind filmat în prezent. Acest serial este un prolog pentru „Breaking Bad”, în care Odenkirk joacă rolul lui Saul Goodman, un avocat specializat în drept penal, care îl reprezintă pe protagonistul showului Walter White, interpretat de Bryan Cranston.

Echipa din platou a chemat o ambulanță

„Odenkirk s-a prăbușit și a fost imediat înconjurat de membrii echipei de platou care au chemat o ambulanță”, a comunicat o sursă pentru TMZ.

Nu se cunoaște starea actorului în prezent.

Carieră

Bob Odenkirk, în rolul din „Better Call Saul” a fost nominalizat la ediția din 2021 a Globurilor de Aur la categoria cel mai bun actor într-un serial dramatic alături de Jason Bateman, în „Ozark”, Al Pacino, în „Hunters”, Matthew Rhys și Perry Mason. De asemenea, a fost nominalizat la categoria cel mai bun actor distribuit în rol principal într-un serial dramatic, alături de Jason Bateman, în „Ozark”, Sterling K. Brown, în „This is Us”, Kit Harington, în „Game of Thrones”, Billy Porter, în „Pose” și Milo Ventimiglia, în „This is Us”.

Thrillerul de acţiune "Nobody", produs de Universal, s-a menţinut pe locul al doilea în box-office-ul nord-american cu încasări de 2,5 milioane de dolari obţinute din 2.405 de cinematografe, în cel de-al patrulea weekend de proiecţii.

Regizat de Ilya Naishuller şi avându-l ca protagonist pe Bob Odenkirk, acest film spune povestea unui bărbat - subestimat şi cu aspect comun - care ajută o femeie agresată într-un autobuz de mai mulţi bătăuşi şi care devine ţinta unui traficant de droguri răzbunător.