BLOCAJ la negocierile PNL - PSD - UDMR. Ciucă: Luăm pauză

"Acordul politic s-a încheiat, este redactat. Avem în continuare de ajustat câteva elemente la capitolul Justiţiei şi am demarat negocierile pe ministere. În momentul acesta, fiecare dintre noi am convenit să luăm o pauză şi vom continua discuţiile, fiecare parte în interior, urmând ca în această după-amiază sau mâine dimineaţă, în funcţie de cum stabilim cu liderii de partide, să reluăm negocierile. Fiecare minister este foarte important. Nu există absolut niciun fel ca vreuna dintre formaţiuni să iasă din coaliţie", a declarat, vineri, Nicolae Ciucă.

Klaus Iohannis a convocat partidele la Cotroceni, pentru consultări

Iată comunicatul Administraţiei Prezidenţiale:

"În temeiul prevederilor art. 85 alin. (1) și ale art. 103 alin. (1) din Constituția României, Președintele României, Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni președinții partidelor și formațiunilor politice reprezentate în Parlamentul României, pentru consultări în vederea desemnării candidatului pentru funcția de Prim-ministru.

Consultările vor avea loc luni, 22 noiembrie 2021, după următorul program:

Ora 12:00:

– Partidul Național Liberal (PNL)

– Partidul Social Democrat (PSD)

– Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR)

Ora 12:30 – Uniunea Salvați România (USR);

Ora 13:00 – Alianța pentru Unirea Românilor (AUR);

Ora 13:30 – Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale."

Ciolacu: Am ajuns la un program agreat ca joi să avem un guvern învestit

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că până joi România va avea un guvern învestit, adăugând că nu s-a decis care dintre cele două partide, PNL şi PSD, va da premierul prima dată.



"Am ajuns la un program agreat ca joi să avem un guvern învestit. (...) După cum ştiţi, sunt două propuneri de prim ministru, una a PNL şi una a PSD. (...) Am încercat să creionăm cele două propuneri şi structurile Guvernului, ţinând cont de cine va avea prin rotaţie primul prim-ministru. Nu am ajuns la o discuţie să hotărâm cine are prim-ministrul. Dacă noi insistăm, cum e corect, dacă nu avem prim-ministrul, Ministerul de Finanţe să fie la PSD şi cei de la PNL la fel de corect au insistat dacă nu au prim-ministru să aibă Ministerul de Finanţe. Am mai avut o discuţie foarte aplicată pe pachetul social. Rămâne în continuare să căutăm venituri, (...) părerea celor de la PNL este să nu fie crescută nicio taxă şi vom vedea, poate din redevenţe şi de unde avem, fiindcă nu putem veni cu o minciună în faţa românilor, trebuie să venim cu ceva sustenabil. (...) Am ajuns la un program agreat ca joi România să aibă un guvern învestit", a spus Ciolacu la Palatul Parlamentului, după negocierile cu reprezentanţii PNL.



Acesta a menţionat că se fac calcule pentru a se găsi suma sustenabilă şi procentele cu care se pot mări pensiile.



"Din simulările făcute este o diferenţă la bugetul de stat neacoperită în acest moment şi încercăm până mâine să venim cu soluţii pentru a acoperi această diferenţă. Să nu pronunţăm exact anumite sume şi anumite procente, aşteptăm să vedem exact suma sustenabilă. Pachetul social cred că mâine se va finaliza. Mâine la ora 12,00 reluăm negocierile. Sper ca mâine să finalizăm negocierile pe programul de guvernare", a afirmat el.



Ciolacu a adăugat că ministerele vor fi împărţite în funcţie de ponderea politică şi se încearcă păstrarea numărului actual de ministere.



Întrebat dacă partidele care urmează să alcătuiască o coaliţie merg cu o singură propunere de premier la Palatul Cotroceni, Ciolacu a răspuns: "Încercăm să mergem cu un acord politic în care să scriem clar care este prim-ministrul şi cum este rotaţia, până pe ce dată, 30 mai, mi se pare, peste un an şi jumătate", relatează Agerpres.