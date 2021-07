BLOCAJ în traficul din București. Chirieac: URIAȘĂ PARCARE în nordul Capitalei / Tache, autodenunț

"S-a sărbătorit ziua Afganistanului, miercurea, de dimineaţă. Probabil că lumea bună nu a vrut să îşi strice weekendul şi toată zona de nord a Capitalei, în acest moment, este o uriaşă parcare. Eu nu am reuşit să ajung. Doamna comandant Tache, având girofar, a ajuns", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, intrând în direct, prin telefon, în emisiunea Miercurea Neagră, de la DCNews TV.

"Aş vrea să fac eu autodenunţul"

"Domnule Chirieac, aş vrea să fac eu autodenunţul. Nu mă denunţaţi dumneavoastră cum că aş avea girofar. Sper că domnul ministru de Interne, Lucian Bode, să fie ocupat cu o nouă troiţă şi astăzi, astfel încât să ignore puţin ce se întâmplă pe străzile din Bucureşti. Străzi pe care ar trebui să le supravegheze cu atenţie şi fără îngrijorare Poliţia Rutieră, care ar fi trebuit să fluidizeze traficul, astăzi", i-a răspuns jurnalista Diana Tache, prezentă în platoul DCNews TV.

"Aşa cum şobolanii de la Sectorul 1 nu au graniţă, aşa şi ambuteiajul"

"Aşa cum şobolanii de la Sectorul 1 nu au graniţă - îi hrăneşte doamna Clotilde, îi creşte, le dă de mâncare și se duc în sectoarele 2, 3, 4, 5, 6 - aşa şi ambuteiajul. Nu se opreşte la Sectorul 1. Faptul că, a doua zi la rând, s-a făcut o defilare la Arcul de Triumf, în timpul programului, blochează toată Capitală. Eu încerc să ajung la redacţie din vestul oraşului. Şi Sectorul 6 este blocat. Poate v-aţi gândit de ce un oraş fără niciun râu important are două poduri care ar putea trece Dunărea. Pentru că bucureştenii au ales să păstreze gara în mijlocul oraşului, în loc să o mute 3-4 staţii de autobuz, tramvai mai încolo, eliberând astfel zona pentru parcuri, visul de aur al ecologiştilor", a intervenit jurnalistul Val Vâlcu.

"Nu este un poliţist la dirijarea traficului", a adăugat Bogdan Chirieac, prins în traficul din București.

"Eu am văzut vreo doi şi un sfert poliţişti, până am ajuns în studiourile DCNews. Vreau să fac un autodenunț! Este foarte drept că am respectat NU regulile de circulație pentru că nu avea cine să mă sancţioneze şi să mă dirijeze. Motiv pentru care, ştiţi, tehnica supravieţuitorului a trebuit să fie aplicată şi astăzi", a spus Diana Tache.

