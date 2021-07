Biriș distruge, cu patru explicații simple, bucuria celor cu Roșia Montană în patrimoniul UNESCO. Dezastrul care urmează ne vizează pe toți

Comitetul Patrimoniului Cultural UNESCO a decis, marţi, înscrierea sitului Roşia Montană în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanităţii. Gabriel Biriş, avocat de business, a spus de ce bucuria unora este de scurtă durată.

”Vad bucurie mare pe tema includerii Rosia Montana in Patrimoniul Unesco... Ce inseamna asta pentru Romania?

1. Ca am pierdut orice sansa de a castiga procesul intentat de GR la ICSID (unde, sa nu uitam, am pierdut pentru mult mai putin, procesul cu European Drinks). Romania va trebuie sa plateasca peste 4 mld de USD despagubiri...

2. Zona va ramane in saracie lucie forever. Bye Bye investitii, locuri de munca bine platite intr-o zona in care oamenii au trait dintotdeauna din minerit...

3. Evident, aurul, argintul si alte metale rare vor ramane ingropate acolo - asa cum si gazul sta si va sta pe fundul Marii Negre (by the way, se mai aude ceva de modificarea legii offshore promovate de Dragnea si Valcov, lege care a blocat investitiile in exploatare?), pentru decenii de acum incolo, fara a putea aduce o contributie la cresterea economica a Romaniei...

4. Turismul acolo nu poate fi decat un vis in lipsa infrastructurii de transport si a celei de cazare/masa. By the way, cea mai dezastruoasa vacanta (cazare proasta, intr-o vila ce fusese recent construita cu bani de la UE, camere cu puternic miros de lac ieftin, mancare execrabila la vila, fara posibilitatea de a manca in alta parte, ca nu existau restaurante) am avut-o exact acolo, acum vreo 10 ani, experienta care m-a facut sa nu mai imi irosesc putinele vacante pe care le avem in zona aceea...

Singura amintire placuta din vacanta aia a ramas frumoasa slujba de Inviere la bisericuta din sat. De altfel, la cum au evoluat lucrurile in legatura cu acest "proiect", mi-am format convingerea ca nici macar nu s-a dorit exploatarea, ca in fapt business plan-ul (intr-o coniventa perfecta cu autoritatile!) a fost tocmai acesta: DESPAGUBIREA! Cei care au acum actiuni GR isi freaca mainile de bucurie: maruntisul investit in actiuni li se va intoarce inzecit din dividendele ce vor fi platite din imprumuturile luate de statul roman (ca impozitele de abia ajung sa platim salariile si pensiile)...De ce bucuria asta?”, a scris Gabriel Biriș.

Preşedintele Klaus Iohannis a salutat, marţi, includerea sitului Roşia Montană în Patrimoniul Mondial UNESCO





"Salut includerea peisajului cultural minier de la Roşia Montană în patrimoniul umanităţi! Prin eforturi conjugate ale autorităţilor şi specialiştilor, Roşia Montană trebuie să devină un model de punere în valoare a patrimoniului prin dezvoltarea durabilă a zonei", a scris președintele pe Facebook.

Europarlamentarul Dacian Cioloş, copreşedinte al USR PLUS, afirmă că includerea sitului de la Roşia Montană în Patrimoniul Mondial UNESCO reprezintă "o şansă unică la dezvoltare durabilă".



"Roşia Montană a intrat, astăzi, în Patrimoniul Mondial UNESCO. Este o veste mare şi nici că putea să existe un cadou mai nimerit de care să mă bucur de ziua mea. Comunitatea din Roşia Montană, pe care o cunosc, merita această şansă de multă vreme, pentru că oamenii de acolo, dar şi alte organizaţii civice din ţară s-au bătut ani în şir pentru această recunoaştere. E o şansă unică la dezvoltare durabilă, o şansă pe care sper să putem să o exploatăm din plin. Este victoria tuturor celor care, prin implicarea lor civică, au salvat una dintre cele mai de preţ comori ale istoriei vechi a românilor. Însă, dincolo de prestigiul de a fi parte a Patrimoniului UNESCO, este vorba, în primul rând, de găsirea unor soluţii economice şi sociale viabile şi durabile, de dezvoltare turistică. Toate acestea, gândite pe profilul zonei, vor aduce bunăstare pentru oamenii din regiune. Felicitări tuturor celor care au crezut în această şansă şi care au făcut posibil momentul de azi", a scris Cioloş, marţi, pe Facebook.



Şi vicepremierul Dan Barna şi-a exprimat bucuria că acest sit "a obţinut în sfârşit recunoaşterea internaţională".