Bill Gates recomandă pregătiri pentru alte pandemii: Avem nevoie de un nou mod prin care facem vaccinurile

Fondatorul Microsoft crede că omenirea nu s-a preocupat deloc de prevenţie, dar am avut noroc, iar prin noroc se referă la vaccinurile cu ARN mesager. Filantropul atenţionează însă că nu e bine să te bazezi pe noroc şi că data viitoare s-ar putea să nu mai apară.

"Nu am avut vaccinuri care să blocheze transmiterea virusului. Am obţinut, după un an, vaccinuri care ne ajută, ne întăresc imunitatea, dar ele au redus cu un procent mic rata de infectare. Avem nevoie de un nou mod în care realizăm vaccinurile", a spus Bill Gates, citat de The Guardian.

A anticipat finalul pandemiei

Cu ajutorul imunităţii naturale şi cea dată de vaccin şi tratamentele emergente, „rata mortalităţii şi rata infectării ar trebui să scadă masiv”, a declarat fondatorul Microsoft la Bloomberg New Economy Forum din Singapore.

Problemele privind vaccinarea împotriva Covid-19 vor fi diferite anul viitor, a spus Bill Gates, pe măsură ce problemele de aprovizionare sunt rezolvate.

Cea mai mare provocare va fi logistica de distribuire a vaccinurilor. „Vaccinurile sunt un lucru foarte bun, iar constrângerile de aprovizionare vor fi în mare măsură rezolvate în prima parte a anului viitor şi, prin urmare, vom fi limitaţi doar de logistică şi cerere”, a mai spus Bill Gates. VEZI CONTINUAREA AICI

A cerut combaterea schimbărilor climatice

Miliardarul Bill Gates a cerut o revoluție industrială verde care să oprească schimbările climatice, să protejeze comunitățile vulnerabile și să pună lumea pe calea progresului, într-un discurs la conferința ONU privind schimbările climatice COP26 din Glasgow, Scoția, scrie Forbes.com.

Filantropul a anunțat cel mai recent proiect susținut de Fundația Bill și Melinda Gates — inițiativa Agriculture Innovation Mission for Climate (AIM4C), lansată de Statele Unite și Emiratele Arabe Unite, care numără peste 30 de țări membre.

„Ca parte a muncii noastre cu AIM4C, anunț astăzi că fundația va oferi 315 milioane USD suplimentar în următorii trei ani unei organizații uimitoare numită CGIAR. CGIAR sprijină cercetarea agricolă inteligentă din punct de vedere climatic pentru a ajuta micii fermieri din lumea în curs de dezvoltare”, a spus el. VEZI CONTINUAREA AICI