Biden, o nouă gafă majoră: "I'm doing the 9/11"

În timpul unei conferințe de presă susținute ieri, Biden a făcut o declarație considerată o gafă majoră, afirmând că „Fac 11 septembrie” („I’m doing the 9/11”), într-un moment în care discuta despre programul său pentru zilele următoare.

Președintele, în vârstă de 81 de ani, răspundea unei întrebări despre activitățile sale din viitorul apropiat, menționând că urma să participe la celebrarea zilei de naștere a nepoatei sale la New York.

„Mă duc la sărbătorirea zilei de naștere a nepoatei mele la New York”, a spus acesta pe peluza Casei Albe, înainte să urce la bordul elicopterului Marine One.

Apoi a continuat: „Apoi ne vom uita la dezbatere, iar mâine (miercuri) fac 11 septembrie (’I’m doing the 9/11’)”.

