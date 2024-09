Cum s-a pus la cale cel mai devastator atentat terorist din istorie, cunoscut ca "9/11". "Două bețe, o liniuță și un tort cu un băț în jos — ce este?"

World Trade Center. Turnurile Gemene



World Trade Center, situat în Manhattanul de Jos, era un complex comercial vast, întins pe 16 acri, care includea șapte clădiri, o piață mare și un centru comercial subteran. Piesa centrală a complexului erau cele două turnuri-gemene, cunoscute sub numele de Twin Towers.

În dimineața zilei de 11 septembrie 2001, întreaga zonă a fost distrusă în urma unui atac terorist care a devenit cunoscut sub denumirea de "9/11".

Turnurile Gemene, 1 WTC (North Tower) și 2 WTC (South Tower), erau cele mai înalte clădiri din New York, fiecare având 110 etaje. La momentul finalizării lor, în 1973, acestea erau cele mai înalte clădiri din lume.

În turnuri, peste 35.000 de oameni și 430 de companii găzduiau spații de birouri, atrăgând zilnic aproximativ 70.000 de turiști și navetiști.

Complexitatea și dimensiunea acestor clădiri erau impresionante. Fiecare turn cântărea peste 250.000 de tone și conținea 99 de lifturi și 21.800 de ferestre.

Foto: Agerpres (People hold up pictures of loved ones who were killed in the terrorist attacks on September 11, 2001 during the 23rd annual 9/11 commemoration ceremony at the National September 11 Memorial & Museum in New York, New York, USA, 11 September 2024)

Cronologia evenimentelor din 11 septembrie 2001

Atacurile din 11 septembrie au fost rezultatul unui plan coordonat de al-Qaeda, o grupare extremistă islamistă, care a deturnat patru avioane comerciale.

Două dintre aceste avioane au fost prăbușite deliberat în etajele superioare ale Turnurilor Gemene, iar un al treilea avion a lovit Pentagonul, în Arlington, Virginia. Un al patrulea avion, Zborul 93, s-a prăbușit pe un câmp din Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să preia controlul asupra aparatului de zbor.

În total, 2.977 de persoane din 90 de națiuni au pierit în atacuri: 2.753 de persoane în New York, 184 de persoane la Pentagon și 40 de persoane pe Zborul 93.

Printre cei care și-au pierdut viața s-au numărat civili, pompieri, polițiști și alți prim-respondenți care au intervenit cu curaj în mijlocul dezastrului.

Foto: Agerpres (First responders attend the flag unfurling ceremony to commemorate the 23rd anniversary of the 9/11 terror attack at the Pentagon in Arlington, Virginia, USA, 11 September 2024)

Prăbușirea Turnurilor Gemene și impactul asupra WTC

Zborul 11 al companiei American Airlines a lovit etajele 93-99 ale North Tower la 8:46 a.m., urmat de Zborul 175 al United Airlines, care a lovit etajele 77-85 ale South Tower la 9:03 a.m.

În momentul atacurilor, între 16.400 și 18.000 de persoane se aflau în complexul WTC. Majoritatea au reușit să se evacueze, însă numeroși oameni au rămas prinși în clădirile afectate.

Incendiile provocate de impactul avioanelor și combustibilul acestora au slăbit structurile de susținere ale turnurilor, ceea ce a dus în cele din urmă la prăbușirea lor.

Celelalte cinci clădiri din complexul WTC au fost, de asemenea, distruse din cauza daunelor provocate de căderea turnurilor. Până pe 30 mai 2002, ultimele bucăți de oțel de la WTC au fost îndepărtate, ceremonial, de la locul tragediei.

Foto: Agerpres (Two women react while viewing the 9/11 Memorial Pools before the 23rd 9/11 commemoration ceremony at the 9/11 Memorial and Museum in New York, New York, USA, 11 September 2024)

Memorialul și Muzeul 9/11

Memorialul 9/11 a fost deschis pe 11 septembrie 2011, la împlinirea a zece ani de la atacuri. Acesta se află pe partea vestică a fostului complex World Trade Center, acolo unde se ridicau Turnurile Gemene. Proiectul a fost realizat de arhitecții Michael Arad și Peter Walker și a fost ales din peste 5.000 de propuneri venite din 63 de țări.

Memorialul constă din două bazine mari de apă, situate în amprentele lăsate de cele două turnuri, înconjurate de o piață pavată cu piatră cubică și împodobită cu peste 400 de stejari. Numele celor care au murit în atacurile de la 11 septembrie, precum și în atacul din 1993 de la WTC, sunt gravate în bronz în jurul marginilor bazinelor. Cascada din fiecare bazin, cu o înălțime de 9,144 metri, este cea mai mare de acest tip din America de Nord, se arată pe 9/11 Memorial and Museum.

Foto: Agerpres (Flowers and flags are seen placed in one of the 9/11 Memorial Pools, with 3 and 4 World Trade center reflecting on it, before the 23rd 9/11 commemoration ceremony at the 9/11 Memorial and Museum in New York, New York, USA)

Cum s-a pus la cale cel mai devastator atentat terorist din istorie

Atacurile din 11 septembrie 2001, care au lovit Statele Unite și au zguduit întreaga lume, au fost rezultatul unui complot meticulos organizat de rețeaua teroristă al-Qaeda, sub conducerea lui Osama bin Laden.

Planul a fost influențat de credințele eronate ale lui bin Laden privind slăbiciunea Americii. Potrivit lui Abu Walid al-Masri, un asociat al lui bin Laden în anii '80 și '90, liderul al-Qaeda era convins că Statele Unite erau un „tigru de hârtie” care puteau fi înfrânte cu ușurință.

„El credea că Statele Unite erau mult mai slabe decât credeau unii dintre cei din jurul lui”, a amintit Masri, adăugând că bin Laden făcea referire la retragerea americană din Liban, după atentatul din 1983 asupra unei baze de marinari din Beirut, care a dus la moartea a 241 de soldați americani.

Rolul-cheie al lui Khalid Sheikh Mohammed

Planificatorul principal al atacurilor din 11 septembrie a fost Khalid Sheikh Mohammed (KSM), care a jucat un rol esențial în operațiune.

Acesta și-a petrecut tinerețea în Kuweit, devenind activ în Frăția Musulmană și ulterior plecând în Statele Unite pentru a studia. După terminarea facultății, s-a alăturat mișcării jihadiste în Afganistan, luptând împotriva Uniunii Sovietice.

În 1996, Khalid Sheikh Mohammed s-a întâlnit cu bin Laden în Tora Bora, Afganistan, unde i-a prezentat acestuia planul de a folosi avioane deturnate pentru a ataca ținte din Statele Unite.

Bin Laden a îmbrățișat această idee, al-Qaeda oferind personalul, resursele financiare și sprijinul logistic necesar pentru a executa operațiunea.

Astfel, atacurile din 11 septembrie au devenit parte a unei strategii mai ample de a lovi „inamicul îndepărtat” – Statele Unite – pentru a schimba regimurile din Orientul Mijlociu.

Celula din Hamburg și pregătirile pentru atac

Un rol esențial în pregătirea atacurilor l-a jucat grupul de jihadiști din Hamburg, Germania, cunoscut drept „celula din Hamburg”.

Aceștia, printre care se afla și Mohammed Atta, liderul atacurilor, au fost radicalizați în timpul șederii lor în Occident. Experiențele lor din Germania, combinate cu percepția discriminării și izolării, au intensificat convingerile lor extremiste.

În 1999, membrii celulei din Hamburg au călătorit în Afganistan, unde bin Laden și comandantul său militar, Muhammad Atef, au realizat că acești jihadiști educați în Occident erau mai potriviți pentru a conduce atacurile asupra Statelor Unite.

În acest context, Atta a fost desemnat să conducă operațiunea.

Mesajele codate



Majoritatea deturnătorilor, proveniți în principal din Arabia Saudită, s-au stabilit în Statele Unite cu mult timp înainte de atacuri, în mici grupuri, și au urmat cursuri de pregătire pentru piloți.

Mohammed Atta a menținut legătura cu Ramzi Binalshibh, unul dintre principalii planificatori ai atacului, prin intermediul e-mailurilor, folosind coduri pentru a ascunde adevărata natură a mesajelor.

Un exemplu celebru de criptare a informațiilor este un mesaj trimis de Atta, în care acesta scria: „Primul semestru începe în trei săptămâni... Nouăsprezece certificate pentru educație privată și patru examene”.

Cele 19 „certificate” reprezentau cei 19 teroriști implicați, iar cele patru „examene” erau țintele atacurilor.

În dimineața zilei de 29 august 2001, Atta i-a transmis lui Binalshibh un mesaj criptic: „Două bețe, o liniuță și un tort cu un băț în jos – ce este?”

După ce a reflectat asupra mesajului, Binalshibh a realizat că Atta făcea referire la data de 11 septembrie: „două bețe” reprezentând cifra 11, iar „tortul cu un băț în jos” fiind cifra 9, indicând ziua atacului, se arată pe Britannica.

Atacurile din 11 septembrie au schimbat cursul istoriei, declanșând un război global împotriva terorismului și transformând pentru totdeauna politica internațională și percepțiile asupra securității globale.

Foto: Agerpres (A US service member placse a rose on a memorial bench at the Pentagon 9/11 Memorial prior to a ceremony to observe the 23rd anniversary of the 9/11 terror attack at the Pentagon in Arlington, Virginia, USA, 11 September 2024)

_________________________________________________________

* Informațiile prezentate în acest articol au fost preluate, traduse și adaptate de pe pagina oficială 9/11 Memorial and Museum și, pentru ultima parte, începând cu "Cum s-a pus la cale cel mai devastator atentat terorist din istorie", de pe pagina oficială Britannica.

