BIAS 2023. Programul a fost anunțat de organizatori

Vineri, 25 august, și sâmbătă, 26 august, sunteți așteptați la cea de-a XIII-a ediție a celui mai mare show aerian din România - Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition, la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa–Aurel Vlaicu și ROMAERO. Piloți ai Forțelor Aeriene Române vor fi acolo și vă promit un show de excepție.

„Deschidem lista participanților la BIAS 2023 cu “Hawks of Romania”, formația de înaltă acrobație a Aeroclubului României, care nu a lipsit la niciuna dintre cele 12 ediții de până acum.

Fie că evoluează în formație de 5 sau 6 aeronave, fie că evoluează solo, aceștia reușesc să treacă publicul prin zeci de stări și să crească adrenalina oricărui privitor, totul culminând cu manevrele extreme și trecerile la joasă înălțime cu fum alb.

Pentru Aeroclubul României, 2023 este un an important căci, deși fondat în anul 1920, la inițiativa principelui George Valentin Bibescu, efortul acestuia de a oficializa instituția a fost încununat de succes abia în martie 1923, prin adoptarea Legii de înființare a Aero-Clubului Regal Român, inclusiv prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial. Cei 100 de ani de promovare a domeniului aeronautic sunt sărbătoriți, pe parcursul întregului sezon, prin mitinguri aviatice la Clinceni, Craiova, Cluj, Iași, Mureș etc, prin eveniomente dedicate publicului organizate în toate aerocluburile, pentru a-și face cunoscută activitatea, pentru a-și prezenta flota, personalul, infrastructura, precum și rezultatele obținute ca ambasador al țării în sporturile aeronautice – este important de știut că, pe lângă spectacolele aeriene inedite, piloții Aeroclubului României reprezintă România la campionatele mondiale și europene, podiumurile internaționale fiind câștigate în mod constant de echipele naționale în ultimii ani (locul I la clasa Standard, la individual, în Polonia, la PreJWGC 2023; locul 2 cu echipa la Campionatul European de Acrobație, clasa Intermediate, în 2022; locul 3 mondial, în anul 2021).

Activitatea din ce în ce mai intensă, la toate disciplinele, PPL, ULM, planorism și parașutism (în fiecare zi, în toate aerocluburile teritoriale, se zboară sute de ore de instrucție, se parcurg sute de kilometri cu planorul în curenți termici și se execută sute de salturi cu parașuta), campionatele europene sau mondiale organizate în România, investiția constantă în flotă și infrastructură, precum și promovarea intensă a aripilor românești au readus aviația noastră generală în atenția lumii aviației internaționale”, au transmis organizatorii BIAS 2023.

Forțele Aeriene Române

Promisiunea SMFA pentru ediția 2023 este un program condimentat cu manevre de maximă dificultate și elemente dificile de zbor, implicând un număr considerabil de aeronave, cu multiple și variate evoluții, ce demonstrează profesionalismul Forțelor Aeriene Române.

The Flying Bulls – back to BIAS!

”După ce le-am simțit lipsa la ediția din 2022, iată că The Flying Bulls se întorc la BIAS cu patru dintre dintre cele mai spectaculoase aeronave pe care le au în flotă:

Bătrânul Corsar (CHANCE VOUGHT F4U-4 "CORSAIR"), declarat cu mândrie mascota Flying Bulls, o aeronavă pretențioasă care are nevoie de aproape 40 de ore de întreținere pentru fiecare oră de zbor și al cărei motor nu încetează să-i încânte pe piloți cu sunetele sale asprite de timp și, totodată, incredibil de liniștitoare;

B 25 Mitchell, unul dintre cele mai uimitoare avioane construite vreodată în Statele Unite, a cărui formă aerodinamică a fost proiectată în 1938, într-o perioadă în care computerele nu existau nici măcar în filmele SF ale vremii, și care duce cu sine mai multe legende care îl aureolează, aeronava care poartă numele generalului William Mitchell strălucind, din 2001, atât în colecția Flying Bulls, cât și în nenumăratele lor spectacole aviatice;

Lockheed P-38 Lightning, replica americană din 1944 la avionul forțelor aeriene germane ME-109, a cărui eficiență îl determina pe generalul George Kenny să o considere „cea mai bună metodă de luptă împotriva japonezilor”, convins că P-38 a scurtat cel de-Al Doilea Război Mondial cu un an.

Una dintre comorile Flying Bulls, P-38 Lightning este un exemplar unic în Europa și unic, de altfel, sub toate aspectele. Revoluționar la vremea lui datorită celor două motoare și singurului loc din carlingă, avionul cu care pornea Antoine de Saint-Exupéry într-o expediție din care nu s-a mai întors a fost o pasăre de război perfectă, superioară tuturor avioanelor de luptă ale timpului.

T28 Trojan sau „Bătrâna Doamnă”, cum o alintă piloții, care a servit forțele aeriene a nu mai puțin de patru țări, a avut nevoie de 8 ani de restaurare, 30000 de ore de muncă și 95 l de vopsea înainte de a-și relua zborul, în 2016”, au mai transmis organizatorii BIAS 2023.

Jurgis Kairys

”Ce-ar fi BIAS fără Jurgis, fără amețitoarele șiruri de tonouri în urcare, fără Cobra și fără "atârnarea" în elice pentru zeci de secunde, fără „Roata lui Kairys” și fără „Micul Loop”?! Probabil că n-am mai ști ce înseamnă să sfidezi limitele fără legenda Jurgis, cel care-și pune necontenit la încercare propria rezistență, dar și pe cea a aeronavei și pentru care, și la cei 71 de ani pe care nu-i vedem, cuvintele de ordine sunt: „să inovezi, să privești înainte, să nu repeți ceea ce au făcut alții, să fii diferit”. Îl așteptăm din nou la BIAS pe irepetabilul Jurgis Kairys, cel ca nimeni altul…”, au mai spus organizatorii.

Iacării Acrobați

„Povestea Iakărilor a început în 2006, cu puțin mai multă nebunie decât v-ați aștepta pentru că visul lor s-a împlinit din încăpățânare și din refuzul de a renunța în clipa în care realitatea le spunea “nu se poate”. Au avut curajul să creadă și au devenit prima formație independentă de acrobație aeriană, care sfidează înălțimile și uimește la spectacolele aviatice din România, Europa și chiar din Orientul Mijlociu. Așteptăm, în fiecare an, acel moment din BIAS în care Air Bandits preiau controlul și, acompaniați de Jurgis Kairys, simulează o luptă aeriană specifică avioanelor cu piston și elice din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, potențată de muzica trupei Rammstein și celebrele efecte pirotehnice, într-un număr de acrobație aeriană care dă publicului energie și dependență”, au mai zis organizatorii.

FORȚELE AERIENE SLOVENE

„Despre Pilatus PC-9, aeronava de antrenament cu turbopropulsoare tandem cu un singur motor, am aflat deja lucruri la precedenta ediție BIAS, unde am văzut-o atât la Expoziția de Aviație Generală, cât și în evoluție. Anul acesta, va fi prezentă doar în Static Display; în schimb, Forțele Aeriene Slovene vor intra în programul show-ului aerian de sâmbătă cu Turbolet L 410, o aeronavă ușoară de transport produsă de compania cehă “Aircraft Industries” (fostul Let Kunovice). Turbolet L 410 poate transporta până la 19 persoane sau 1,7 tone de marfă, capacitatea de a ateriza sau decola de pe piste scurte și neasfaltate fiind unul dintre punctele forte ale acestui avion”, mai aflăm de la organizatori.

