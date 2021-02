Bianca Drăgușanu, dezvăluiri după audierea de la DIICOT: Am fost victima propriei mele neputinţe. Mi-e teamă de el

La DIICOT Craiova, Bianca Drăgușanu a fost audiată vineri, 18 februarie, în calitate de martor, în dosarul de crimă organizată intentat de autorități fostului său soț, Alex Bodi.

“Nu e un context fericit, eu am fost citată în calitate de fosta soție a lui Alex Bodi, contrar gurilor rele care au spus că sunt turnătoare. Am zis adevărul, nu ai altă variantă, din ceea ce văzusem și ce făcusem împreună. El pleca și singur, nu știam unde se ducea și ce făcea. Am pus mâna pe Biblie și am jurat să spun adevărul. Telefonul meu a fost ascultat atâta vreme, acolo mi-am dat seama. Am fost întrebată doar despre niște lucruri care se știau și am spus adevărul. Am răspuns clar la întrebări cu subiect și predicat. Unde am știut a trebuit să dau detalii și dovezi. Nu-l pot liniști pe Bodi în seara asta.”, a declarat Bianca Drăgușanu despre audierea de la DIICOT, pentru Xtra Night Show, citează Click.ro.

"Arată cât de periculos este omul ăsta"

Totodată, Bianca Drăgușanu a fost chemată ieri și la Parchet pentru a fi audiată într-un alt dosar, cel făcut în baza plângerii penale depuse de ea acum două luni, în urma bătăilor repetate pe care le-a primit de la Alex Bodi.

“Am stat trei ore și jumătate la Parchet pe un scaun, nu am băut nici apă. A trebuit să stau să-mi amintesc niște situații. Aceste două dosare au la bază o fundație importantă , arată cât de periculos e omul ăsta. Eu vreau să se facă dreptate și fiecare pasăre va muri pe glasul ei. Pe 10 martie s-a făcut un an de când am divorțat și de când eu am fost terorizată constant. Am fost șantajată si manipulată un an de zile de la divorț. Când a primit înștiințarea că am depus plângerea, el a dat tot. Eu un an am fost șantajată cu filmulețele alea.

Eu îl consider un pericol pentru mine și pentru copilul meu, mi-e teamă de el! Am fost victima propriei mele neputințe. Asta pentru că l-am iubit! Eram nesigură pe mine, eram prinsă într-o relație toxică. Eu nu am avut curaj sa fac plângerea asta. Cu un an înainte, am mai avut un dosar cu el, dar atunci era liber. Acum am avut curaj pentru că e în arest”, a mai declarat Bianca Drăgușanu, la Antena Stars.

