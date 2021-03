Beyonce, record de trofee la gala NAACP Image Awards

La câteva săptămâni după ce a făcut istorie la premiile Grammy, cu un record de 28 de trofee, Beyonce a fost recompensată cu patru premii în cadrul galei National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) Image Awards, care a avut loc în weekend, în categoriile dedicate muzicii, informează DPA, scrie Agerpres.



Cu un total de 22 de trofee obţinute de-a lungul timpului, Beyonce este cel mai premiat artist din istoria NAACP Image Awards.

Felicitări @Beyonce pentru câştigarea celor mai numeroase trofee #NAACPImageAwards din istorie!, a scris sâmbătă pe Twitter preşedintele NAACP şi directorul general, Derrick Johnson.

Cum este supranumită de fani

Queen Bey, cum este supranumită de fani, a fost recompensată în categoriile cea mai bună artistă pentru single-ul Black Parade, cel mai bun videoclip pentru Brown Skin Girl, cel mai bun cântec hip hop/rap pentru Savage Remix, în duet cu Megan Thee Stallion, cel mai bun duet, grup sau colaborare, premiu de asemenea împărţit cu Megan Thee Stallion, pentru Savage Remix.

Laureații galei

Printre laureaţii galei desfăşurate duminică seară şi prezentată live de Anthony Anderson, s-au numărat vedeta din Black Panther, Chadwick Boseman, în categoria cel mai bun actor, Viola Davis, în categoria cea mai bună actriţă, D-Nice pentru cel mai bun animator al anului şi Bad Boys for Life, desemnat cel mai bun film.

LeBron James a fost recompensat cu President's Award pentru activitatea sa extra-sportivă, care include finanţarea unei şcoli publice, I Promise school.

Gală anuală





Girată de organizaţia americană pentru drepturi civile National Association for the Advancement of Colored People, The Image Awards este o gală anuală de premiere, care recompensează performanţe deosebite în film, televiziune, muzică şi literatură realizate de persoane de culoare.

Creată în 1967 pentru a încuraja o participare mai largă a persoanelor de culoare în lumea televiziunii, filmului şi muzicii, Image Awards a devenit o ceremonie de premiere televizată în 1986, când a fost difuzată pentru prima dată de NBC.