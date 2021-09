Berceanu, după ce a fost demis de Cîțu: Presiunea pe premier a fost atât de mare, încât nu a avut de ales

Octavian Berceanu, șef demis de la Garda de Mediu, consideră că nu Florin Cîțu a decis această mutare, ci oamenii din spatele lui. Berceanu susține că "presiunea a fost atât de mare, încât premierul nu a avut de ales".

„Cîțu nu mi-a reproșat mai nimic, poate doar că sunt prea prezent în media. Am fost implicat în ceea ce am făcut. În lupta cu importurile de deșeuri, arderile ilegale de deșeuri. M-am implicat mult și în mersul pe teren, pentru a nu mai exista influența baronilor locali. Cu 450 de ofițeri am reușit să facem ceva treabă. Nu știu dacă premierul Cîțu și-a dorit să mă elimine, are și el o echipă, Tanczos Barna îmi știe activitatea. Putea să nu o facă, dar a fost o presiune din rândurile 2,3. Nu am comunicat niciodată direct cu Cîțu, dar am avut un dialog interministerial. Presiunea a fost atât de mare, încât nu a avut de ales.”, a declarat Octavian Berceanu la Realitatea Plus.

Berceanu, despre înlocuitorul său de la Garda Națională de Mediu: Un om sensibil

Octavian Berceanu a vorbit și despre cel care l-a înlocuit la Garda Națională de Mediu.

"Alexandru Vasile, înlocuitorul meu, este un om sensibil. Dacă este competent, asta poate s-o spună cine l-a numit. Eu mi-am făcut treaba pe unde am lucrat, iar experiența mi-am pus-o în slujba Gărzii. I-am lăsat liberi să acționeze pe subordonații mei. E greu de spus dacă înlocuitorul meu poate face față la presiune, pentru că nu are experiență prea mare. Am fost activist de mediu, am stat alături de mari ONG-uri, am fost 4 ani și jumătate în Comisia de buget și patrimoniu.”, a mai spus Berceanu.

Cîțu, despre demiterea lui Berceanu: I-a fost retras sprijinul când USR a ieșit de la guvernare

Premierul Florin Cîţu a declarat, marţi, referindu-se la schimbarea din funcţie a lui Octavian Berceanu de la Garda de Mediu, că toate persoanele numite politic trebuie înlocuite, atunci când nu mai au sprijin din partea partidului care le-a propus, transmite Agerpres.

"Domnul Berceanu a fost numit politic şi nu l-am demis eu, de fapt i-a fost retras sprijinul politic atunci când USR a ieşit de la guvernare, aşa cum a fost retras, de exemplu, prefectul Bucureştiului, domnul Berceanu, care era de la PNL, dar când a venit noua coaliţie, imediat a fost înlocuit cu o persoană de la USR, pentru că acesta a fost algoritmul politic. În acest moment, toţi cei care au fost numiţi politic, prin coaliţie, în momentul în care li s-a retras sprijinul politic, trebuie să fie înlocuiţi. Am văzut discuţiile în spaţiul public şi aici trebuie să facem iarăşi o precizare. Nu a fost numit nimeni în locul domnului Berceanu, atribuţiile au fost delegate adjunctului domnului Berceanu, care era acolo din martie. Lucrau împreună şi niciodată nu am primit de la domnul Berceanu vreun semnal că adjunctul domniei sale nu ar fi capabil să ducă lucrurile mai departe. Tocmai acesta e rolul adjunctului", a spus Florin Cîţu.