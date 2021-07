Becali va da afară jucători după rușinea cu Karaganda: Bă, băieți, la revedere! Ne trebuie o injecție care să ne dea mai multă bărbăție!

'Nu credeam niciodată în viața mea că echipa asta ne dă nouă două goluri. Așa ceva... Asta-i echipă să dea două goluri? Bine, primul gol a fost marcator Vlad, el a dat primul gol, iar al doilea l-a dat Vucur, a dat pasă de gol. Antrenorul n-are nicio vină, ce vină să aibă dacă jucătorii n-au chef să alerge. Ne trebuie o injecție care să ne dea mai multă bărbăție!', a declarat Gigi Becali, la emisiunea Liga Digisport.

Gheorghe Becali a anunțat că după eliminarea din Conference League va renunța la doi jucători.

'Ce măsuri să iei? O să dau vreo doi jucători afară, le zic 'bă, băieți, la revedere!'. Ce să mai fac cu ei dacă nu merge în Europa', a spus Gigi Becali.

Deși patronul FCSB nu i-a numit pe cei doi jucători, aceștia sunt Stipe Vucur și Zdenek Ondrasek, transferați în această vară.

Astfel, Gigi Becali va încerca rezilierea contractelor jucătorilor, în timp ce Andrei Vlad, scos, de asemenea, vinovat pentru eliminarea cu Șahtior Karagandy, i-a fost propus lui Mihai Rotaru pentru o revenire la Universitatea Craiova.

'Vreau să dau lucrul furat înapoi. Da, la Vlad mă refer'

'L-am sunat pe Rotaru și i-am zis că toate se întâmplă c-am furat. Vreau să dau lucrul furat înapoi. Da, la Vlad mă refer. Am furat și Dumnezeu mă pedepsește. M-a pedepsit și în campionat, și acum. Trebuie să dau lucrul furat înapoi. I-am zis că trebuie să-mi dea 450 de mii înapoi și-l dau. Chiar dacă refuză, măcar știu că am conștiința împăcată, că am vrut să dau lucrul furat înapoi. A zis că vorbim mâine-poimâine, dar vreau să dau lucrul furat înapoi. N-are vină antrenorul', a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

FCSB, învinsă uluitor de Şahtior Karaganda

FCSB a fost învinsă de Şahtior Karaganda cu scorul de 5-3 la loviturile de departajare, joi, în manşa secundă a turului al doilea preliminar, pe Stadionul Vazghen Sargsian din Erevan, într-un meci în care echipa kazahă s-a impus şi după prelungiri, cu 2-1 (1-0, 2-1), scrie Agerpres.



FCSB a câştigat cu 1-0 meciul din prima manşă, pe Arena Naţională, însă din acest sezon nu mai este valabilă regula dublării golurilor marcate în deplasare, la scor egal la finalul partidei retur urmând să se dispute prelungiri, iar dacă egalitatea persistă să se execute lovituri de departajare. Deşi era favorită fără dubii în faţa modestei echipe din Kazahstan, FCSB a fost surprinsă în min. 11, când Bukorac a şutat din afara careului, Vlad a gafat şi a respins în faţă, iar Gabîşev a fost mai rapid decât fundaşii bucureştenilor şi a trimis în plasă.



În timpul regulamentar, pentru kazahi au marcat Mihail Gabîşev (11) şi Aidos Tatîbaev (90+1), respectiv Florinel Coman (76). La loviturile de departajare, singurul care a ratat a fost Olimpiu Moruţan.